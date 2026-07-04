Cuộc hành trình như truyện cổ tích của đội tuyển Cape Verde ở World Cup 2026

Trước khi để thua nhà đương kim vô địch Argentina ở hiệp phụ vòng 1/16 World Cup 2026, Cape Verde đã khiến người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bằng những màn trình diễn khó tin.

Cape Verde đã thực sự phá vỡ mọi giới hạn của chính họ tại kỳ World Cup 2026.

Đội tuyển Cape Verde chính thức đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội tuyển thứ hai không để thua bất kỳ trận đấu nào trong 90 phút chính thức ở lần đầu tham dự giải. Thành tích này giúp đại diện châu Phi tái lập kỳ tích của Cameroon tại World Cup 1982, khép lại hành trình đầy tự hào của "ngựa ô" tại giải đấu năm nay.

Trong suốt chiến dịch vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Bubista khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi cầm hòa hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Đội bóng này lần lượt chia điểm với hai cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha (0-0), Uruguay (2-2) và đại diện châu Á Saudi Arabia (0-0).

Ở trận đấu tại vòng 32 đội, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra khi Cape Verde cầm chân Argentina với tỷ số 1-1 sau 90 phút chính thức. Dù sau đó để thua 2-3 trong hiệp phụ và phải dừng bước, nhưng đại diện châu Phi vẫn duy trì thành tích bất bại (0 thắng, 4 hòa) nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức./.