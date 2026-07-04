World Cup 2026: Mexico tăng cường an ninh tối đa cho trận gặp Anh

Chính quyền thủ đô Mexico City đã nâng mức cảnh giác an ninh trước trận đấu giữa đội tuyển Mexico và Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, sau khi 4 cổ động viên thiệt mạng trong lúc ăn mừng chiến thắng của Mexico trước Ecuador hồi đầu tuần này.



Tối 3/7, Thị trưởng Mexico City Clara Brugada đã công bố kế hoạch bảo đảm an ninh trước và sau trận đấu, trong đó tập trung vào hai điểm tụ tập lớn của người hâm mộ là khu vực Đài tưởng niệm Thiên thần Độc lập và quảng trường Zócalo ở trung tâm thủ đô.



Theo kế hoạch, chính quyền thành phố sẽ giới hạn số người vào khu vực Đài tưởng niệm Thiên thần Độc lập ở mức 25.000 người. Khi đạt ngưỡng này, cổ động viên sẽ được điều hướng tới các điểm xem bóng đá công cộng khác dọc đại lộ Paseo de la Reforma.

Cách làm tương tự cũng được áp dụng tại quảng trường Zócalo, đồng thời Mexico City bố trí thêm hơn 50 điểm theo dõi trận đấu trên khắp thành phố để giảm áp lực cho khu vực trung tâm.



Lực lượng an ninh được tăng cường đáng kể cho trận đấu này. Khoảng 6.000 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ dọc Paseo de la Reforma, gấp đôi so với đợt triển khai trong ngày 30/6, thời điểm người hâm mộ tràn ra đường ăn mừng chiến thắng trước Ecuador.

Ngoài ra, 7.500 cảnh sát sẽ được bố trí quanh sân vận động Azteca, trong khi khu vực Zócalo có thêm khoảng 3.300 nhân viên an ninh.



Giới chức thành phố cho biết một vành đai kiểm soát sẽ được lập quanh khu vực Đài tưởng niệm Thiên thần Độc lập để điều tiết dòng người, đồng thời hạn chế người bán hàng rong và các phương tiện giao hàng ra vào khu vực này. Một số ga Metro và tuyến Metrobus gần Paseo de la Reforma cũng có thể bị đóng tạm thời tùy tình hình thực tế.



Song song với biện pháp an ninh, Mexico City cũng cấm bán đồ uống có cồn trên đường phố khu vực trung tâm từ sáng 5/7 đến hết ngày hôm sau. Người dân chỉ được sử dụng đồ uống có cồn trong các địa điểm khép kín như nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ tư nhân, rạp chiếu phim hoặc nhà hát.

Cơ quan phòng vệ dân sự thành phố đồng thời khuyến cáo người hâm mộ tránh các hình thức ăn mừng quá khích, đặc biệt là những trò chơi tập thể đông người có nguy cơ gây chen lấn và tai nạn.



Các biện pháp trên được đưa ra sau sự cố nghiêm trọng xảy ra đêm 30/6, khi hàng nghìn cổ động viên đổ ra khu vực trung tâm thủ đô để mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico.

Theo chính quyền địa phương, 3 người đã tử vong do ngạt thở tại khu vực gần Paseo de la Reforma, trong khi một người khác qua đời tại bệnh viện sau khi được cấp cứu vì co giật và ngừng tim. Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico City hiện đã mở cuộc điều tra về vụ việc này./.

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