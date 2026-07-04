Bộ Năng lượng Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp nhằm ngăn chặn kịch bản sập lưới điện

Một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng đang bao trùm khu vực miền Đông nước Mỹ, đẩy nhu cầu tiêu thụ điện trên lưới điện lớn nhất quốc gia này lên mức kỷ lục và buộc một số hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh (4/7) phải tạm dừng.

PJM Interconnection LLC - đơn vị vận hành lưới điện phục vụ 67 triệu dân tại 13 bang của Mỹ - cho biết nhu cầu tiêu thụ điện trong ngày 2/7 vừa qua nhiều khả năng đã phá vỡ kỷ lục cũ 165,563 gigawatt (GW) được thiết lập từ tháng 8/2006.

Mặc dù con số chính thức cần 60 ngày để xác thực, nhưng các dữ liệu sơ bộ cho thấy lưới điện này đang phải vận hành ở mức trên 90% công suất thiết kế.

Thời tiết khắc nghiệt diễn ra ngay trước thềm lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ và kỳ nghỉ cuối tuần sôi động với các trận đấu của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Mỹ, hơn 197 triệu người dân từ bang Kansas đến bang Maine hiện đang nằm trong diện cảnh báo hoặc khuyến cáo về nắng nóng cực đoan. Tại thủ đô Washington, lễ hội Great American State Fair đã phải đóng cửa nhiều giờ trong ngày 3/7 vì nhiệt độ quá cao.

Tình trạng này đang đặt hệ thống hạ tầng năng lượng của Mỹ vào thử thách chưa từng có. Trước khi đợt nóng này ập đến, các lưới điện vốn đã phải gánh chịu áp lực lớn từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu. Hiện nay, nguy cơ mất điện diện rộng càng trở nên hiện hữu khi thiết bị phải vận hành quá tải trong thời gian dài.

Tại New York, công ty điện lực Consolidated Edison thông báo đã phải tạm ngừng cấp điện cho gần 10.000 khách hàng tại quận Queens do sự cố thiết bị vì quá tải.

Trước đó, công ty này cũng đã yêu cầu hàng chục nghìn hộ gia đình thắt chặt tiết kiệm điện bằng cách hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn như máy giặt, máy sấy và lò vi sóng.

Để ngăn chặn kịch bản sập lưới điện, Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành lệnh khẩn cấp, yêu cầu tất cả các đơn vị phát điện, bao gồm cả các nguồn dự phòng, phải hoạt động hết công suất.

Đây là lần thứ hai trong mùa Hè năm nay cơ quan chức năng phải sử dụng đến biện pháp này. Đáng chú ý, tại một số khu vực thuộc mạng lưới PJM, giá điện đã có thời điểm vọt lên tới hơn 2.500 USD/MWh.

Giới chuyên gia nhận định tình trạng căng thẳng hiện nay sẽ gia tăng áp lực buộc Mỹ phải thực hiện một cuộc đại tu hệ thống lưới điện quốc gia, không chỉ để bổ sung nguồn phát mới mà còn tăng cường tính linh hoạt của hệ thống.

Ông Jigar Shah, cựu quan chức Bộ Năng lượng Mỹ, nhấn mạnh rằng sự linh hoạt của lưới điện cần phải được xem là một phần của vận hành hàng ngày chứ không chỉ là biện pháp ứng phó trong lúc khủng hoảng./.

Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân tham gia các hoạt động mừng Quốc khánh cần uống đủ nước và nghỉ ngơi tại những nơi có điều hòa nhiệt độ khi cần thiết.

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