Tổng thống lâm thời Venezuela thăm đoàn cứu hộ Việt Nam, trao Huân chương Công trạng cho đội chó nghiệp vụ

Tối 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến doanh trại thăm, động viên đoàn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại bang La Guaira.

Tại buổi gặp, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao thư cảm ơn, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ hiệu quả của đoàn Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất.

Đặc biệt, bà Delcy Rodríguez đã trao Huân chương Công trạng cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện nhận huân chương là chó nghiệp vụ Xu Kip, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vụ sạt lở ở Làng Nủ (Việt Nam). Ba chó nghiệp vụ khác của đoàn cũng từng tham gia các chiến dịch cứu hộ, cứu nạn sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Trong thư khen thưởng, Quyền Tổng thống Venezuela bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của Việt Nam vì sự dũng cảm, tận tâm trong quá trình tham gia cứu hộ.

Thư khen thưởng của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Bức thư nhấn mạnh, trong những giờ phút đen tối nhất sau thảm họa, khả năng đánh hơi không biết mệt mỏi của các chó nghiệp vụ đã trở thành "ngọn hải đăng của hy vọng" giữa đống đổ nát, góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và hy vọng đoàn tụ của nhiều gia đình.

Theo thư của Tổng thống lâm thời Venezuela, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tinh thần cống hiến của các huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ Việt Nam sẽ luôn được người dân Venezuela ghi nhớ. Bức thư cũng khẳng định sự ghi nhận này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế và giá trị nhân văn, khi tình yêu đối với sự sống luôn vượt lên trên mọi biên giới.

Trước đó, đêm 3/7 rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), sau khi nhận được thông tin về một khu vực nghi có dấu hiệu của sự sống, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẩn trương cơ động đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận vị trí nghi vấn.

Sau nhiều giờ dọn dẹp các khối bê tông đổ sập và mở đường tiếp cận, đến khoảng 2 giờ sáng, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng do chưa phát hiện tín hiệu khả quan.

Ngay trong đêm, Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng Dân quân Venezuela, cũng đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên đoàn cứu hộ Việt Nam.

Chú chó nghiệp vụ Xu Kip và Huân chương Công trạng của đội chó nghiệp vụ đoàn Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Đoàn Việt Nam mang theo 8 chó nghiệp vụ tham gia chiến dịch cứu hộ tại Venezuela. Đây là lực lượng chuyên trách có nhiều kinh nghiệm, luôn sát cánh cùng các cán bộ, huấn luyện viên trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, góp phần quan trọng vào kết quả chung của đoàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại quốc gia Nam Mỹ này./.

Thêm 15 nạn nhân được tìm thấy, đoàn Việt Nam tiếp tục “chạy đua” với thời gian tại vùng động đất Venezuela Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm 15 nạn nhân động đất ở Venezuela, nâng tổng số nạn nhân được đưa khỏi đống đổ nát lên 45, tiếp tục phối hợp lực lượng sở tại triển khai tìm kiếm, cứu nạn

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