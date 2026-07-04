Việt Nam-Timor Leste thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp và chuyển đổi số

Nhằm trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Timor Leste, mới đây, Đại biện Việt Nam tại Timor Leste Phạm Bình Đàm đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai tại thủ đô Dili.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trong cuộc gặp, Đại biện Phạm Bình Đàm đánh giá cao những tiến triển của Timor Leste trong cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.

Đại biện khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm gần 40 năm Đổi mới, đặc biệt trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ Timor Leste trong khuôn khổ hợp tác song phương và các cơ chế của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo Đại biện Phạm Bình Đàm, Timor Leste có thể chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp từ Việt Nam để rút ngắn quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, một quốc gia muốn phát triển bền vững cần đặc biệt chú trọng "hạ tầng mềm" gồm pháp luật, thể chế và thủ tục hành chính minh bạch, ổn định nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Tư pháp Sérgio Hornai cho rằng hệ thống pháp luật của Việt Nam và Timor Leste có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong việc xử lý các vấn đề lịch sử như tranh chấp đất đai.

Trên cơ sở đó, ông đề xuất hai Bộ Tư pháp triển khai chương trình nghiên cứu so sánh pháp luật giữa hai nước nhằm tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Trong bối cảnh Timor Leste đang đẩy mạnh tiến trình gia nhập ASEAN, Bộ trưởng Sérgio Hornai bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo cán bộ tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm về phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên cũng trao đổi về vai trò của chuyển đổi số trong cải cách tư pháp và hiện đại hóa nền hành chính. Đại biện Phạm Bình Đàm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử và kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Theo Đại biện Phạm Bình Đàm, hạ tầng số và hệ thống dữ liệu dùng chung là nền tảng quan trọng để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và phát triển dịch vụ công.

Đại biện Phạm Bình Đàm cũng đề nghị phía Timor Leste tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thị thực, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Telemor, mở rộng mạng lưới viễn thông, góp phần phát triển hạ tầng số của Timor Leste.

Bộ trưởng Sérgio Hornai khẳng định Timor Leste sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả, đồng thời phối hợp thúc đẩy các thủ tục liên quan đến việc hoàn thiện trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Dili.

Hai bên nhất trí sớm rà soát các lĩnh vực ưu tiên, xây dựng chương trình hợp tác cụ thể để triển khai thông qua các cơ chế song phương trong thời gian tới./.

Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN Tại cuộc tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ Timor-Leste tham gia đầy đủ các cơ chế hợp tác của ASEAN.