Nhận định Pháp vs Paraguay: Tiếp đà thăng hoa, Mbappe giải mã “ngựa ô” World Cup?

Trước một ứng cử viên sở hữu hàng công "hủy diệt" như đội tuyển Pháp, nhiều khả năng câu chuyện cổ tích của "chú ngựa ô" Paraguay ở kỳ World Cup năm nay sẽ phải dừng lại ở vòng 16 đội.

Sau khi tạo nên “cơn địa chấn” ở vòng 32 đội khi loại đội tuyển Đức sau loạt luân lưu kịch tính, “chú ngựa ô” của kỳ World Cup năm nay là đội tuyển Paraguay tiếp tục nuôi hy vọng nối dài hành trình lịch sử của mình, với màn chạm trán một ứng cử viên khác cho ngôi vô địch là đội tuyển Pháp ở vòng 16 đội.

Lần đầu tiên kể từ Vòng chung kết World Cup năm 1998, đội tuyển Pháp mới lại đạt thành tích toàn thắng ở cả 3 trận vòng bảng.

Bước vào vòng loại trực tiếp, đội tuyển Pháp “vùi dập” đối thủ Thụy Điển với tỷ số cách biệt 3-0, trong một trận đấu mà Kylian Mbappe cùng những vệ tinh trên hàng công khiến hàng thủ của đội bóng Bắc Âu “tối tăm mặt mũi”, khi phải hứng chịu đến 25 pha “bắn phá” về phía khung thành.

Bên cạnh những siêu sao đang rực sáng ở kỳ World Cup năm nay là Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise, hàng công của đội tuyển Pháp càng thêm đáng sợ ở chiều sâu đội hình, khi vẫn còn những Ryan Cherki, Désiré Doué hay Jean-Philippe Mateta trên băng ghế dự bị, sẵn sàng vào sân và tạo ra khác biệt.

Trước những mũi khoan “hạng nặng” của đội tuyển Pháp, Paraguay sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựng “khối bê-tông” trước khung thành của thủ môn Orlando Gill.

Dù vậy, đối thủ của Paraguay ở trận đấu ngày mai là đội tuyển Pháp, tập thể có những phương án phá vỡ khối phòng ngự thấp vượt trội hơn hẳn đội tuyển Đức ở vòng đấu trước.

Paraguay đã thể hiện bản lĩnh kiên cường và sự lỳ lợm để tiễn đội tuyển Đức về nước, nhưng trước một ứng cử viên với sức mạnh toàn diện như đội tuyển Pháp, nhiều khả năng câu chuyện cổ tích của đại diện bóng đá Nam Mỹ sẽ dừng lại ở vòng 16 đội.

Dự đoán: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Paraguay trong 90 phút thi đấu chính thức./.

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