Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 5/7

Ngay khi vòng 32 đội khép lại, World Cup 2026 ngay lập tức bước vào vòng 1/8 với hai trận đấu diễn ra sáng 5/7.

Trận đấu mở màn cho vòng 1/8 chính là màn chạm trán giữa đồng chủ nhà Canada và đội tuyển Maroc trên sân NRG (Houston, Mỹ) vào lúc 0g (theo giờ Việt Nam).

Trước cuộc chạm trán này, Canada đang viết nên lịch sử cho riêng mình khi liên tục vượt qua các cột mốc để lần đầu tiên tiến sâu vào vòng đấu 16 đội.

Tuy nhiên, thử thách dành cho thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsch sẽ không dễ dàng khi Maroc cũng đang có được phong độ ấn tượng.

4 tiếng sau trận đấu này, trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia, Mỹ), Pháp sẽ có cuộc chạm trán Paraguay - đội bóng đã tạo nên bất ngờ khi loại Đức.

Đương kim á quân Pháp đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

Trên hành trình đến vòng 1/8, đoàn quân của ông Didier Deschamps vẫn đang toàn thắng cả 4 trận - ghi 13 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 lần.

Hàng công gồm nhiều siêu sao như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Olise của Pháp sẽ là thử thách quá lớn cho mọi hàng thủ.

Lịch thi đấu và trực tiếp sáng 5/7 0g00 Canada-Maroc (VTV3, VTV6, VTV9) 4g00 Paraguay-Pháp (VTV3, VTV6, VTV10)