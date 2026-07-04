Vùng phát thải thấp Hà Nội thực hiện thí điểm từ 1/7-31/12

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh.

Theo Thông báo số 1018/TB-SXD ngày 30/6/2026 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, từ 1/7 đến 31/12/2026, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm giai đoạn 1 vùng phát thải thấp trong vành đai 1.

Đáng chú ý, thành phố không thực hiện cấm đồng loạt xe máy và ôtô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế bắt đầu áp dụng cụ thể tại khu vực 1, khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, theo từng loại phương tiện và khung giờ cụ thể.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, phát triển bền vững.