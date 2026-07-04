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Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 61% trong 6 tháng

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng ước đạt 13,03 tỷ USD là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

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Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vốn đầu tư nước ngoài #FDI #Nhà đầu tư nước ngoài
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