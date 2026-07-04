Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 61% trong 6 tháng

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước./.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng ước đạt 13,03 tỷ USD là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2026 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước./.
Sáu tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,21 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ 2025 do giá nhà, điện, nước, giao thông và ăn uống tăng cao.
6 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
Hệ sinh thái số gồm 5 phần mềm do Viettel Solutions phát triển đang hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mở thêm hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ khuyết danh.
Nghị định 208/2026 về vận tải hàng không ban hành ngày 15/6, quy định chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay.
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2026 của cả nước đạt nhiều kết quả tích cực, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).
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