Nhận định Canada vs Morocco: Mở màn vòng 1/8, chủ nhà đối mặt thử thách cực đại

Cuộc đụng độ giữa Canada và Morocco là cặp đấu "kích nổ" vòng 1/8. Màn so tài sắp tới là một trong những cuộc chạm trán rất khó lường, nơi khẳng định vị thế cùng tham vọng của hai nền bóng đá.

Nhìn sâu vào sức mạnh của đội tuyển Canada, đại diện khu vực CONCACAF đang sở hữu một lối chơi vô cùng hiện đại, trực diện và tràn đầy năng lượng trẻ trung. Không còn là một đội bóng mang danh "lót đường" như ở các giải đấu lớn trước đây, Canada bước vào vòng 1/8 bằng một sự tự tin cao độ nhờ sự đồng đều đáng kinh ngạc trong đội hình.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của Canada là đội tuyển Morocco, đội bóng bước vào trận đấu này với tâm lý hết sức thoải mái của một tập thể vừa tạo nên "cơn địa chấn" khi hiên ngang đánh bại một ứng cử viên vô địch là Hà Lan ở vòng 1/16.

Morocco dưới sự nhào nặn của chiến lược gia Walid Regragui sở hữu một lối chơi vô cùng khoa học, khó chịu và có thể bóp nghẹt mọi đối thủ. Họ có một hệ thống tổ chức kỷ luật phòng ngự chặt chẽ, đa tầng nhiều lớp nhưng lại vô cùng sắc sảo, thanh thoát và đạt tốc độ chóng mặt trong những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhờ vào những cái tên đẳng cấp thế giới như Achraf Hakimi./.