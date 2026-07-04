Tại Hội nghị công tác kiểm tra toàn quốc lần thứ V, lãnh đạo cấp cao Lào tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến chống tham nhũng, yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng và chấm dứt tình trạng chậm trễ trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.



Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc Hội nghị công tác kiểm tra toàn quốc lần thứ V ngày 2/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, nhân rộng những điển hình tích cực, mà còn phải chỉ rõ những hạn chế, sai phạm và hành vi vi phạm pháp luật, làm rõ thiệt hại gây ra đối với Nhà nước, tổ chức, cá nhân và quyền lợi chính đáng của người dân.



Lãnh đạo Lào yêu cầu cơ quan chức năng phải xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức vi phạm; làm rõ nguyên nhân, động cơ và xử lý nghiêm theo quy định. Ông nhấn mạnh trong công tác kiểm tra, xử lý tham nhũng và tiêu cực, “không được có vùng cấm và không có ngoại lệ.”



Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào yêu cầu các cơ quan chuyên trách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp kiểm tra; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, mục tiêu và đối tượng còn tồn đọng.

Khi phát hiện sai phạm, phải nhanh chóng kết luận, báo cáo và đề xuất hướng xử lý; trường hợp cần kỷ luật phải xử lý kỷ luật, trường hợp có dấu hiệu hình sự phải chuyển cơ quan tố tụng để truy tố, xét xử, đồng thời theo dõi đến cùng quá trình xử lý.



Ông cũng đặc biệt lưu ý việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm trong hệ thống thực thi pháp luật, như hồ sơ tồn đọng ở cơ quan kiểm sát, chậm xét xử tại tòa án hoặc bản án đã tuyên nhưng thi hành án vẫn kéo dài. Theo lãnh đạo Lào, tình trạng này không thể tiếp diễn và cần được chấn chỉnh quyết liệt.



Bên cạnh việc xử lý sai phạm, ông Thongloun Sisoulith yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kết quả kiểm tra và xử lý sau kiểm tra để nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của tham nhũng, hướng tới mục tiêu “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng.”



Lãnh đạo Lào cũng nhấn mạnh các cơ quan kiểm tra từ trung ương đến địa phương tuyệt đối không được trở thành nơi “ngã giá,” thỏa hiệp hay bao che sai phạm. Cùng với đó là yêu cầu củng cố năng lực cho hệ thống kiểm tra, tư pháp và đội ngũ luật sư, xử lý nghiêm cán bộ kiểm tra vi phạm kỷ luật, đồng thời bảo vệ và khuyến khích những cán bộ liêm chính, dám đấu tranh vì lợi ích chung.



Hội nghị công tác kiểm tra toàn quốc lần thứ V của Lào năm 2026 được tổ chức với khẩu hiệu: “Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nghiêm túc, toàn diện; kiên quyết, minh bạch và hiện đại hóa trong phòng chống, xử lý tham nhũng vì sự phát triển bền vững của đất nước”./.

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