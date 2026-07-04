Thái Lan ra mắt hệ thống SHIELD chống lừa đảo qua tổng đài

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 3/7 công bố hệ thống SHIELD, được giới thiệu là công nghệ đầu tiên trên thế giới được phát triển chuyên biệt nhằm hỗ trợ đấu tranh chống các đường dây lừa đảo qua tổng đài và mua bán người xuyên quốc gia.



Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, hệ thống được ra mắt tại lễ bế mạc “Đối thoại tác chiến quốc tế lần thứ 2 về đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và cưỡng ép thực hiện hành vi phạm tội” (The 2nd International Operational Dialogue: Countering Cyber-Scam and Forced Criminality), do Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đồng tổ chức, với sự tham dự của đại diện cơ quan thực thi pháp luật từ 11 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế.



Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, SHIELD được thiết kế để tăng cường chia sẻ dữ liệu và phối hợp điều tra giữa các quốc gia trong xử lý tội phạm xuyên quốc gia. Hệ thống tích hợp các chức năng như xác định vị trí các cơ sở hoạt động của các băng nhóm lừa đảo, truy vết dòng tiền, xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới tội phạm, đồng thời hỗ trợ xác minh danh tính nhằm đẩy nhanh quá trình giải cứu và hỗ trợ nạn nhân của các đường dây mua bán người.



Đến nay, hệ thống đã có sự tham gia của 10 quốc gia gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế như Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng tham gia mạng lưới hợp tác.



Thái Lan cho biết việc phát triển SHIELD là bước tiếp theo sau Hội nghị quốc tế về Quan hệ đối tác toàn cầu chống tội phạm lừa đảo trực tuyến do Bộ Ngoại giao nước này đăng cai tổ chức vào tháng 12/2025 với sự tham dự của đại diện 67 quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức.



Chính phủ Thái Lan hiện coi đấu tranh chống các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài và mua bán người là một trong những ưu tiên hàng đầu. Theo Đại tướng Thatchai Pitaneelaboot, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan kiêm Giám đốc Trung tâm Chống mua bán người, hệ thống SHIELD sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giúp các cơ quan thực thi pháp luật phản ứng nhanh hơn trước các hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.



Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao nước này và các đối tác quốc tế để mở rộng việc ứng dụng hệ thống SHIELD, tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo qua tổng đài, mua bán người và rửa tiền xuyên biên giới./.

Cảnh sát Campuchia tham gia chiến dịch chống tội phạm với Thái Lan Campuchia hy vọng rằng nhóm công tác sẽ góp phần vào hợp tác song phương Campuchia-Thái Lan, đảm bảo an ninh cho người dân hai nước khi các hoạt động lừa đảo trực tuyến gia tăng trong khu vực.

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