Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 3/7, Hội đồng Hòa bình Gaza đã tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Cyprus nhằm mục đích xây dựng một kế hoạch toàn diện cho "thời kỳ hậu xung đột" ở Dải Gaza.

Các cuộc họp có sự tham dự của các thành viên ủy ban kỹ trị Palestine, người đứng đầu Hội đồng hòa bình Gaza Nickolay Mladenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, các cố vấn của Hội đồng Hòa bình Gaza.



Các nguồn thạo tin cho biết, các cuộc họp không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận chung chung, mang tính nguyên tắc mà lần đầu tiên tập trung vào các mốc thời gian cụ thể, các thỏa thuận an ninh, số lượng người dân Gaza dự kiến sẽ di dời đến các khu vực mới và vấn đề quản trị tương lai ở Dải Gaza. Các bên nhất trí tiếp tục thực hiện kế hoạch ngay cả khi Hamas không giải giáp vũ khí trong tương lai gần.



Theo kế hoạch đang được đề ra, việc chuẩn bị đất đai và cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng ba đến sáu tháng, để những người dân Gaza đầu tiên có thể chuyển đến các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của Hamas.

Địa điểm đầu tiên dự kiến là Tel al-Sultan, nơi hàng chục nghìn cư dân sẽ được di dời trong giai đoạn đầu. Sau đó, các khu dân cư tạm thời dự kiến sẽ mở rộng và có thể chứa hàng trăm nghìn người.

Theo quyết định được đưa ra trong cuộc họp, chừng nào Hamas chưa được giải giáp, việc tái thiết lâu dài bằng vật liệu xây dựng kiên cố sẽ không được thực hiện. Thay vào đó, các nhà ở tạm thời "chất lượng cao" sẽ được xây dựng bên cạnh trường học, cơ sở y tế và nơi làm việc.



Về các biện pháp an ninh, công tác an ninh nội bộ sẽ do một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện tại Ai Cập đảm nhiệm, cùng với một lực lượng an ninh quốc tế dự kiến sẽ được triển khai trong những tháng tới. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì vành đai an ninh bên ngoài và chỉ rút lui khỏi những khu vực có dân cư sinh sống.



Mặc dù vậy, các thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza thừa nhận, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết, chủ yếu liên quan đến tiêu chí lựa chọn cư dân và việc thực thi các cơ chế an ninh.

Quyết định thúc đẩy kế hoạch Gaza thời hậu chiến mà không chờ Phong trào Hồi giáo Hamas giải giáp xuất phát từ áp lực quốc tế ngày càng tăng nhằm cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza.



Trước đó, ngày 9/6, hơn 20 quốc gia cùng và Ủy viên châu Âu phụ trách Bình đẳng, Sẵn sàng ứng phó và Quản lý khủng hoảng, bà Hadja Lahbib đã ra tuyên bố chung bày tỏ "đặc biệt quan ngại" trước tình hình nhân đạo mà các nước này mô tả là "thảm khốc" tại Gaza./.

Israel nêu 5 nguyên tắc hậu xung đột tại Gaza, EU phản đối thay đổi lãnh thổ Israel công bố nguyên tắc quản trị dân sự tại Gaza sau xung đột, trong đó có phi quân sự hóa, trả tự do con tin; EU khẳng định bác bỏ mọi thay đổi lãnh thổ ngoài thỏa thuận chính trị.

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