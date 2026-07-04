Nam Phi đứng đầu danh sách quốc gia châu Phi thu hút giới siêu giàu

Theo Báo cáo Thịnh vượng năm 2026 (The Wealth Report 2026) do Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank công bố, Nam Phi, Ai Cập và Maroc tiếp tục là ba quốc gia tập trung nhiều cá nhân siêu giàu nhất châu Phi, qua đó khẳng định vị thế là những trung tâm tài sản tư nhân hàng đầu của lục địa.

Báo cáo định nghĩa cá nhân siêu giàu (Ultra-High-Net-Worth Individuals - UHNWI) là những người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, không bao gồm giá trị nơi ở chính. Dù chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số thế giới, nhóm này nắm giữ phần đáng kể của cải toàn cầu và có ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư, hoạt động kinh doanh cũng như quá trình tạo lập tài sản.

Trong bảng xếp hạng năm 2026, Nam Phi đứng thứ 37 thế giới với 1.347 cá nhân siêu giàu, cao nhất châu Phi. Knight Frank dự báo đến năm 2031, quốc gia này sẽ có khoảng 1.564 người thuộc nhóm siêu giàu, phản ánh xu hướng gia tăng tài sản bất chấp những thách thức của nền kinh tế.

Ai Cập xếp thứ 42 toàn cầu với 822 cá nhân siêu giàu và dự kiến tăng lên 977 người trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó, Maroc đứng thứ 44 với 432 cá nhân siêu giàu, con số này được dự báo sẽ đạt 550 người vào năm 2031. Ba quốc gia hiện là những điểm đến tập trung tài sản lớn nhất châu Phi, đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực.

Ở quy mô toàn cầu, số lượng cá nhân siêu giàu tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2026. Theo Knight Frank, thế giới hiện có 713.626 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, tăng 162.191 người so với năm 2021. Bình quân mỗi ngày có khoảng 89 người gia nhập nhóm siêu giàu trong 5 năm qua.

Mỹ tiếp tục là động lực chính của xu hướng này khi chiếm khoảng 41% số cá nhân siêu giàu mới trên toàn cầu trong giai đoạn 2021-2026. Quốc gia này cũng giữ vị trí dẫn đầu thế giới về số lượng cá nhân siêu giàu, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với gần 122.000 người. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện chiếm khoảng 55% tổng số cá nhân siêu giàu toàn cầu, phản ánh vai trò chi phối trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và đầu tư quốc tế./.

Giới siêu giàu gây thiệt hại gần 1.000 tỷ USD cho khí hậu mỗi năm Những người thuộc nhóm giàu nhất gây thiệt hại khí hậu lên tới gần 1.000 tỷ USD mỗi năm nếu tính theo phần phát thải liên quan đến các doanh nghiệp, bất động sản và tài sản tài chính mà họ nắm giữ.

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