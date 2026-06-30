Libya: Gia tăng căng thẳng chính trị sau quyết định thay lãnh đạo tình báo

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, căng thẳng chính trị đang gia tăng ở Libya sau khi Hội đồng Tổng thống nước này quyết định cách chức người đứng đầu Cơ quan Tình báo Libya và bổ nhiệm người kế nhiệm vào ngày 28/6 (theo giờ địa phương).

Trong một tuyên bố chính thức, Hội đồng Tổng thống đã thông báo bãi nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Libya, Tướng Hussein Al-Ayeb, đồng thời bổ nhiệm Abdulmjid Mligta thay thế.

Hội đồng cho biết, quyết định được đưa ra tại một phiên họp diễn ra trong bối cảnh Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Musa Al-Koni vắng mặt do đang ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Al-Koni sau đó đã bác bỏ thông tin này trong một tuyên bố đăng trên trang chính thức của ông.

Ông khẳng định đã tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến và phủ nhận việc đồng ý với bất kỳ đề xuất nào được đưa ra.

Theo ông Al-Koni, mọi quyết định được công bố trái với nội dung cuộc họp đều không phản ánh đúng diễn biến thực tế và không đáp ứng yêu cầu phải có sự đồng thuận giữa các thành viên Hội đồng Tổng thống.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Libya Aguila Saleh cho biết ông đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng thời kêu gọi các cơ quan an ninh không bị cuốn vào những tranh cãi chính trị.

Ông Saleh hối thúc tất cả các bên đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và tránh thực hiện những quyết định đơn phương có thể làm gia tăng bất ổn chính trị ở Libya./.

Hội đồng Nhà nước Libya bác đề xuất chia sẻ quyền lực do Mỹ đưa ra Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, Libya đã rơi vào tình trạng chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli và chính quyền miền Đông.