Thị phần của các hãng ôtô nước ngoài tại Đức tăng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thị trường ôtô Đức đã khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2026, song các hãng xe nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc, là những bên hưởng lợi lớn nhất từ đà phục hồi này.

Theo số liệu của Cơ quan Giao thông cơ giới Liên bang Đức (KBA) công bố ngày 3/7, gần 1,5 triệu xe ôtô đã được đăng ký mới tại Đức từ tháng 1 đến tháng 6/2026, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025.



Các hãng ôtô nước ngoài ghi nhận doanh số tăng 7,7% trong cùng giai đoạn và nâng thị phần tại Đức lên 44,2%. Diễn biến này cho thấy cạnh tranh trên thị trường ôtô lớn nhất châu Âu đang ngày càng gia tăng, trong đó các nhà sản xuất nước ngoài mở rộng hiện diện rõ nét ở phân khúc xe sử dụng động cơ điện.

Bà Imelda Labbe, đại diện Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô Đức (VDIK), cho biết các hãng xe quốc tế đang trên đà tăng trưởng, nhất là ở thị trường ôtô điện. Theo bà, đà phát triển chung của thị trường chủ yếu đến từ nhu cầu gia tăng đối với xe điện, qua đó tạo điều kiện để tổng số xe đăng ký mới tại Đức trong cả năm 2026 có thể tiến gần mốc 3 triệu xe.

Số liệu của VDIK cho thấy gần 370.000 ôtô điện đã được đăng ký mới tại Đức trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Một động lực quan trọng là chương trình hỗ trợ của Nhà nước Đức, theo đó người mua xe mới có thể nhận khoản trợ cấp tối đa 6.000 euro tùy theo mức thu nhập.

Bên cạnh yếu tố trợ cấp, cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran khiến giá nhiên liệu tăng cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm hơn đến các phương tiện thay thế. Xu hướng này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là những hãng đang cung cấp xe điện và xe hybrid sạc điện với mức giá cạnh tranh.

Hãng xe Trung Quốc BYD, doanh nghiệp cung cấp cả ôtô điện và xe hybrid sạc điện, đã bán khoảng 26.000 xe tại Đức trong 6 tháng đầu năm, cao hơn hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Leapmotor tăng gấp 4 lần doanh số, đạt 8.400 xe, trong khi MG, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Ôtô Thượng Hải (SAIC), ghi nhận mức tăng 40%.

Hãng xe điện Mỹ Tesla cũng lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn suy giảm mạnh trong năm 2025. Doanh số của Tesla tại Đức tăng 224,6% trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt gần 29.000 xe.

Một số nhà sản xuất ôtô Đức cũng ghi nhận kết quả tích cực. BMW tăng doanh số 6,5%, Audi tăng 8,9%, trong khi Opel, công ty con của Tập đoàn Stellantis, tăng 14,5%.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thương hiệu nội địa đều được hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường. Volkswagen giảm 4,3% doanh số trong 6 tháng đầu năm 2026. Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, cũng giảm gần 20% doanh số tại Đức.

Sự gia tăng thị phần của các hãng xe nước ngoài cho thấy quá trình chuyển dịch sang xe điện đang làm thay đổi tương quan cạnh tranh tại thị trường ôtô Đức.

Trong bối cảnh các hãng Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện và Tesla phục hồi doanh số, các nhà sản xuất châu Âu sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn về giá bán, công nghệ pin và khả năng đáp ứng nhu cầu xe điện của người tiêu dùng./.

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