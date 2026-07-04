Hàng nghìn lao động của Mercedes-Benz biểu tình phản đối thắt chặt chi phí

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hàng nghìn lao động của hãng sản xuất ôtô Mercedes-Benz ngày 3/7 đã tổ chức biểu tình tại nhiều địa điểm ở Đức để phản đối kế hoạch tiếp tục cắt giảm chi phí, trong đó có việc hoãn chi trả một khoản phụ cấp theo thỏa ước tập thể và khả năng kéo dài thời gian làm việc không kèm bù đắp về lương.

Tại cuộc mít-tinh ở thành phố Sindelfingen, bang Baden-Württemberg, Chủ tịch Hội đồng Công nhân toàn công ty Mercedes-Benz Ergun Lümali khẳng định người lao động không chấp nhận các kế hoạch của ban lãnh đạo cũng như xu hướng cắt giảm phúc lợi xã hội.

Ông cho rằng ban lãnh đạo đang tìm cách đảo ngược những thành quả mà người lao động đã phải đấu tranh lâu dài mới đạt được, và điều này không thể là cơ sở cho các cuộc đối thoại tiếp theo.

Theo Liên đoàn Công đoàn Công nghiệp Kim loại Đức (IG Metall), khoảng 20.000 người lao động đã tham gia các hoạt động phản đối, trong khi Mercedes-Benz cho biết số người tham dự là khoảng 10.000. Biểu tình cũng diễn ra hoặc được lên kế hoạch tại Untertürkheim thuộc Stuttgart, Rastatt, Kuppenheim, Bremen, Berlin, Hamburg và Germersheim.

IG Metall cho biết các cuộc phản đối tại Mercedes-Benz chỉ là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động trên phạm vi toàn quốc của người lao động ngành ô tô Đức. Ngày 9/7, công đoàn dự kiến tổ chức một đoàn xe của công nhân ngành ô tô tại Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Württemberg.

Trong tuyên bố trước ngày hành động, IG Metall nhấn mạnh người lao động tại các hãng sản xuất và doanh nghiệp cung ứng sẽ tiếp tục gây sức ép trong mùa Hè và mùa Thu năm nay nếu các tập đoàn ôtô vẫn ưu tiên cắt giảm việc làm và chuyển dịch sản xuất thay vì tìm kiếm giải pháp thực chất cho những khó khăn hiện nay.

Cuối tuần trước, ban lãnh đạo Mercedes-Benz đã gửi văn bản tới người lao động tại Đức, cho biết công ty cần tiếp tục giảm chi phí mạnh mẽ để duy trì khả năng cạnh tranh về giá sản phẩm. Ban lãnh đạo đánh giá tình hình hoạt động tại Đức đang rất nghiêm trọng, bất chấp các nỗ lực đã được triển khai.

Theo kế hoạch tức thời, khoảng 90.000 trong tổng số khoảng 108.000 nhân viên Mercedes-Benz tại Đức sẽ không nhận được khoản thanh toán đặc biệt theo thỏa ước tập thể vào tháng 7 như dự kiến. Khoản chi này, được gọi là “khoản thành phần chuyển đổi” hằng năm, tương đương 18,4% tiền lương tháng cá nhân thường xuyên và sẽ được lùi sang năm sau.

Mercedes-Benz cũng dự kiến thảo luận với hội đồng công nhân trong những tuần tới về phương án kéo dài thời gian làm việc mà không tăng lương. Hiện người lao động của hãng làm việc 35 giờ mỗi tuần theo thỏa ước tập thể.

Giám đốc khu vực IG Metall Barbara Resch chỉ trích kế hoạch của doanh nghiệp, cho rằng người lao động đã góp phần làm nên vị thế của Mercedes-Benz nhưng nay lại phải gánh hậu quả từ các quyết định sai lầm của ban lãnh đạo. Bà nhấn mạnh bảo đảm tương lai cho ngành ôtô không thể dựa vào sức ép hoặc kéo dài ca làm việc, mà phải thông qua đầu tư, phát triển sản phẩm cạnh tranh và tôn trọng đóng góp của người lao động.

Việc phản đối kế hoạch thắt chặt chi phí tại Mercedes-Benz diễn ra trong bối cảnh các hãng ôtô Đức chịu sức ép đồng thời từ thị trường Trung Quốc suy yếu, chính sách thuế quan của Mỹ và nhu cầu tại châu Âu vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19. Ban lãnh đạo Mercedes-Benz cho biết công suất nhà máy tại Đức hiện vượt đáng kể nhu cầu thị trường.

BMW gần đây đã hạ dự báo lợi nhuận và để ngỏ khả năng cắt giảm nhân sự. Trong khi đó, Volkswagen đang chuẩn bị một chương trình tiết giảm chi phí mới, có thể ảnh hưởng tới hàng chục nghìn việc làm. Hội đồng giám sát Volkswagen dự kiến thảo luận kế hoạch này vào ngày 9/7, trong khi IG Metall đã tuyên bố sẽ phản đối./.

Dân Đức biểu tình lớn yêu cầu chính quyền đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng Theo số liệu từ các đơn vị tổ chức tuần hành, hơn 80.000 người tại các đô thị lớn của Đức đã xuống đường để yêu cầu Chính phủ thay đổi chiến lược, sớm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

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