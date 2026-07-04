Mỹ khởi công mở rộng nhà máy trị giá 9 tỷ USD tại miền Tây Nhật Bản

Ngày 4/7, gã khổng lồ bán dẫn Micron Technology của Mỹ đã khởi công dự án trị giá 1.500 tỷ yen (9,3 tỷ USD) nhằm mở rộng nhà máy của mình ở miền Tây Nhật Bản để sản xuất chip nhớ tiên tiến.



Công ty có trụ sở tại Boise, bang Idaho đang xây dựng cơ sở này tại Hiroshima để sản xuất các loại chip như bộ nhớ băng thông cao (HBM) - thành phần rất quan trọng đối với các bộ xử lý AI như của Nvidia.

Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng mùa Hè năm 2028. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản đã cung cấp 500 tỷ yen để hỗ trợ chi phí xây dựng.

Động thái này là một phần trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu về AI. Micron đang xây dựng 2 nhà máy sản xuất tiên tiến tại Boise và vào tháng 1/2026 đã khởi công khu sản xuất trị giá 100 tỷ USD ở ngoại ô Syracuse, New York, như một phần cam kết tăng cường sản xuất DRAM tại Mỹ.

Việc mở rộng nhà máy tại Nhật Bản sẽ giúp Micron nâng cao hiệu suất điện năng và truyền tải trong các chip cần thiết cho dịch vụ AI và xe tự lái. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, Chính phủ Nhật Bản đã dành tổng khoảng 775 tỷ yen cho công ty Mỹ này tính đến thời điểm hiện tại.

Kể từ năm 2021, Nhật Bản này đã dành hàng chục tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn và AI, nhằm mục tiêu giành vị trí dẫn đầu trong một lĩnh vực được coi là trọng yếu đối với an ninh quốc gia.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố một lộ trình hướng tới mục tiêu đầu tư công - tư vào chip và AI với tổng số tiền lên tới 101.600 tỷ yen đến tháng 3/2041.

Ông Kota Nosaka, Giám đốc đại diện của đơn vị Micron tại Nhật Bản, cho biết: “Thế mạnh của nhà máy Hiroshima nằm ở khả năng nhanh chóng cung cấp các sản phẩm tiên tiến và hiệu năng cao cho khách hàng. Việc tạo ra các chip thế hệ tiếp theo tại đây gắn liền trực tiếp với chiến lược của Micron.”

Micron đã tiếp quản nhà máy Hiroshima khi mua lại nhà sản xuất DRAM Elpida Memory Inc. của Nhật Bản vào năm 2013./.

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