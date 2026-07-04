Họp báo Chính phủ: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn trong 6 tháng cuối năm

Trưa ngày 04/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026. Tại họp báo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong - người phát ngôn của Chính phủ đã cung cấp nhiều thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm.

Trong đó nổi bật chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy các động lực tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.

Kinh tế 6 tháng ghi nhận nhiều điểm sáng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, sáng cùng ngày, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026. Hội nghị vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tới dự và chỉ đạo.

Ông Đặng Xuân Phong cho biết Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tháng 6 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhất là về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn tồn đọng kéo dài, cụ thể hoá trách nhiệm của các bộ, ngành địa phương; các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW, các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trong đó trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong 6 tháng qua, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Chính phủ khóa XVI mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực.

Nổi bật là, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt. GDP tăng trưởng 6 tháng đạt 8,18%. Có 09 địa phương (chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước) tǎng trưởng 2 con số là Hà Tĩnh, Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tây Ninh.

Thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn giảm thuế 89.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. FDI tiếp tục là điểm sáng; doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng cao hơn số rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước.

Phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới, phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách... Các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài được quyết liệt xử lý.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới, nhất là trong phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế số. Số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được tăng lên.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân. Đầu tư xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đào tạo nhân lực mới, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực (với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ).

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, góp phần nâng cao vị thế đất nước và tạo thêm không gian phát triển.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết thêm, tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, vướng mắc cần tập trung ứng phó, xử lý, giải quyết, nổi lên là: Tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng; tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn. Sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn…

Chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm

Ông Đặng Xuân Phong cho biết chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 10%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Trên tinh thần này, trước yêu cầu mới, cần đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục-đào tạo, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho các nhu cầu phát triển.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị. Năng lực thực thi nhiệm vụ đang là điểm "nghẽn," phải tập trung tháo gỡ; năng lực thực thi cũng chính là năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10% đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước; bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển; tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với mục tiêu tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3/2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể. Xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch.

Đồng thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết thêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch tỉnh thành phố các địa phương. Đồng thời, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm./.

Khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo những định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.