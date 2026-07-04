Bộ Công Thương: Bảo đảm cung ứng điện dù nhu cầu tiêu thụ liên tiếp lập kỷ lục

Mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận các kỷ lục mới về sản lượng và công suất tiêu thụ do nắng nóng gay gắt kéo dài, việc cung ứng điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn được bảo đảm an toàn, ổn định. Bộ Công Thương đang khẩn trương rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng trong thời gian tới.

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại Họp báo Chính phủ ngày 4/7.

Tiêu thụ điện liên tiếp lập kỷ lục

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết từ tháng 4 đến tháng 6/2026, nước ta đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại cả ba miền, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Riêng ngày 24/6, miền Bắc xuất hiện thời tiết cực đoan, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 40°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50°C. Do đó, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận các kỷ lục mới về sản lượng điện và công suất cực đại.

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1.206 triệu kWh (theo ước tính sản lượng điện thương phẩm của nguồn điện Mặt Trời mái nhà), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục của năm trước.

Công suất cực đại toàn hệ thống đạt trên 57.537 MW (theo ước tính công suất thương phẩm của nguồn điện Mặt Trời mái nhà), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 5,8% so với mức kỷ lục năm 2025. Riêng hệ thống điện miền Bắc ghi nhận sản lượng điện xấp xỉ mức kỷ lục ngày 27/5, đạt 629,7 triệu kWh, tăng 8,8% so với mức kỷ lục năm 2025; công suất cực đại đạt 30.279 MW, tăng 7,4%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trước tình hình trên, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Trước diễn biến nhu cầu phụ tải tăng cao, đơn vị điều độ hệ thống điện Quốc gia đã huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than; tăng cường huy động nguồn điện nhập khẩu; huy động các nguồn nhiệt điện khí theo khả năng cấp khí và nhu cầu phụ tải, đồng thời phát huy tối đa các nguồn năng lượng tái tạo theo khả năng hấp thụ của lưới điện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Nhờ đó, mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, sẽ giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện hiện có đã được huy động ở mức cao. Dù vậy, khả năng dự phòng của hệ thống vẫn được duy trì ở mức cần thiết để bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc nhu cầu phụ tải tiếp tục gia tăng.

Rà soát nhu cầu phụ tải từng địa phương, từng vùng

Về định hướng rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Bộ Công Thương đang tổ chức rà soát theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, với mục tiêu nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng của hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Bộ cũng tiếp tục rà soát nhu cầu phụ tải tại từng địa phương, từng vùng; tính toán lại các phụ tải đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương sẽ tập trung tăng cường nguồn điện nền, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028; đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào vận hành các dự án lưới điện truyền tải nhằm giải tỏa công suất nguồn điện và tăng khả năng hỗ trợ giữa các vùng.

Đồng thời, Bộ sẽ rà soát tiến độ toàn bộ các dự án trong quy hoạch để thay thế, điều chỉnh hoặc bổ sung những dự án có tính khả thi cao đối với các dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư, đồng thời bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đây là những định hướng mà Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương cùng các đơn vị liên quan triển khai trong quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII./.

Bộ Công Thương yêu cầu rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh Bộ Công Thương đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.