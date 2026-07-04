JPMorgan hạ dự báo giá vàng trước lo ngại Fed sớm tăng lãi suất

Ngân hàng JPMorgan vừa điều chỉnh hạ dự báo giá vàng trong năm 2026, với nhận định rằng nhu cầu từ các lĩnh vực tiêu thụ then chốt sẽ không mạnh mẽ như kỳ vọng ban đầu và hạn chế đà bứt phá của kim loại quý này.

Theo báo cáo mới nhất, JPMorgan dự kiến giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong quý 3 và tăng lên 4.500 USD/ounce trong quý 4 năm nay.

Đáng chú ý, mức dự báo này thấp hơn đáng kể so với con số 6.000 USD/ounce mà ngân hàng này từng đưa ra vào đầu tháng 6.

Các chuyên gia tại JPMorgan cũng cảnh báo khả năng dự báo này sẽ còn được điều chỉnh giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể thực hiện các đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu các dữ liệu kinh tế trong giai đoạn còn lại của mùa Hè ghi nhận mức tăng trưởng nóng.

Môi trường lãi suất cao thường gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng, khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các loại tài sản mang lại lợi suất thực tế tốt hơn.

Tính đến phiên 3/7, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce và chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính chung cả tuần, giá kim loại quý này đã tăng hơn 2%.

Mặc dù điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, JPMorgan vẫn duy trì quan điểm lạc quan về dài hạn. Ngân hàng này nhận định vàng có thể tiếp tục tăng giá vào năm 2027 nhờ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất được củng cố bởi các yếu tố tích lũy mang tính cấu trúc.

Đối với các kim loại khác, JPMorgan dự báo giá bạc sẽ dao động trung bình từ 60-65 USD/ounce khi thị trường thoát khỏi tình trạng khan hiếm nguồn cung của năm ngoái. Giá bạch kim dự kiến đạt trung bình 1.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 nhờ sự hỗ trợ từ nguồn cung tại Nam Phi./.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce trong phiên cuối tuần do số liệu việc làm mới của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

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