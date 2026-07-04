Giá gạo châu Á biến động trước lo ngại nguồn cung

Thị trường nông sản thế giới tuần này ghi nhận những diễn biến trái ngược và phân hóa sâu sắc. Tại châu Á, tâm điểm là thị trường gạo khi giá gạo Việt Nam tăng vọt trước lo ngại về thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến nguồn cung, trong khi giá gạo Thái Lan lại sụt giảm mạnh. Cùng lúc đó tại Mỹ, các báo cáo cung-cầu mới nhất từ chính phủ đã tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của giá ngô và lúa mì trên sàn Chicago.

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần này ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ về giá giữa các quốc gia xuất khẩu lớn do những tác động từ nguồn cung nội địa và yếu tố thời tiết.

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu ghi nhận mức tăng mạnh. Theo các nhà giao dịch, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 445-450 USD/tấn, tăng vọt so với mức 410-415 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định giá tăng mạnh do nguồn cung trong nước đang thấp, trong khi có thông tin Philippines sẽ tăng cường thu mua gạo dự trữ trước khi bước vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với gạo Việt Nam cũng được củng cố nhờ mức giá vẫn cạnh tranh hơn so với gạo Thái Lan.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu cũng tăng do lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ mới. Giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 340-345 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 337-342 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng được niêm yết ở mức 347-352 USD/tấn.

Một đại lý tại New Delhi cho biết tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng trong tháng 6 đã khiến tiến độ gieo cấy lúa vụ Hè Thu chậm hơn bình thường. Dù vậy, giới quan sát vẫn kỳ vọng tốc độ này sẽ được cải thiện khi mưa gió mùa xuất hiện trở lại. Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm lại giảm mạnh từ mức 480-500 USD/tấn của tuần trước xuống còn 465 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết đà giảm này xuất phát từ việc nhu cầu suy yếu khi Philippines tạm thời giảm quy mô thu mua để đánh giá sản lượng nội địa. Dù nguồn cung hiện tại của Thái Lan vẫn tương đối dồi dào, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vụ thu hoạch tới và làm thắt chặt nguồn cung vào cuối năm.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 1/7, tiếp tục kéo dài đà phục hồi sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố các số liệu mới về diện tích gieo trồng và kho dự trữ.

Chốt phiên giao dịch, giá lúa mì giao tháng 9/2026 tăng 0,42% lên mức 5,9175 USD/bushel. Giá ngô tăng 0,46% còn 4,38 USD/bushel, trong khi giá đậu tương nhích nhẹ 0,02% lên mức 11,44 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Đối với lúa mì, giá mặt hàng này phục hồi tích cực từ mức thấp nhất trong hai tuần nhờ thông tin Bộ Nông nghiệp Mỹ bất ngờ cắt giảm sâu ước tính diện tích gieo trồng tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại về triển vọng vụ mùa vốn đang chịu ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tuy nhiên, một nhà phân tích tại ngân hàng Bendigo Bank Agribusiness nhận định rằng xu hướng giảm giá dài hạn vẫn hiện hữu do triển vọng sản lượng dồi dào tại Nga và Australia.

Giá ngô cũng phục hồi từ các mức thấp kỷ lục. Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính diện tích gieo trồng ngô của Mỹ cao hơn kỳ vọng trung bình của thị trường, báo cáo lượng tồn kho quý thấp hơn dự kiến đã tạo động lực đẩy giá ngô đi lên.

Trong khi đó, đà tăng của đậu tương bị kìm hãm đáng kể và giao dịch gần như đi ngang. Thị trường chịu áp lực do Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng ước tính diện tích gieo trồng đậu tương tại Mỹ, kết hợp với giá dầu thực vật suy yếu và dự báo diện tích gieo trồng cải dầu tại Canada tăng mạnh.

Hiện giới giao dịch đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nắng nóng tại vùng Trung Tây nước Mỹ, dù các dự báo về mưa dông vào tuần tới có thể giúp giảm bớt áp lực cho cây trồng.

Thị trường càphê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch quốc tế khi Robusta duy trì đà tăng còn Arabica quay đầu giảm mạnh.

Trên sàn London, giá càphê Robusta tiếp tục đi lên. Cụ thể, giá càphê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 12 USD lên mức 3.970 USD/tấn; giá càphê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 12 USD đạt 3.783 USD/tấn, và giá càphê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 19 USD lên mức 3.745 USD/tấn.

Ngược lại trên sàn New York, giá càphê Arabica lại sụt giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng do hoạt động chốt lời trước các thông tin thời tiết mới tại Brazil.

Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 8,65 xu xuống còn 315,65 xu/lb; kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 8,7 xu còn 301,2 xu/lb, và kỳ hạn tháng 11/2026 mất 8,55 xu xuống 286,3 xu/lb (1 lb = 0,45 kg).

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên ngày 4/7 tiếp tục tăng mạnh 1.000 đồng/kg, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng Ba năm nay.

Cụ thể, giá thu mua tại Đắk Lắk và Gia Lai đạt mốc 93.000 đồng/kg, trong khi giá thu mua tại Lâm Đồng tăng lên mức 92.600 đồng/kg. Đà tăng trong nước diễn ra do nguồn cung nội địa vẫn thắt chặt trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao./.

Giá càphê chạm mốc 90.000 đồng mỗi kg, giá gạo xuất khẩu tăng trở lại Thị trường nông sản thế giới tuần qua biến động mạnh khi lo ngại về El Niño hỗ trợ giá càphê và gạo tăng, trong khi nguồn cung, thời tiết và biến động tài chính tiếp tục chi phối các mặt hàng ngũ cốc.

​