Bộ Công Thương: Rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa phù hợp diễn biến giảm giá xăng dầu

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo Chính phủ ngày 4/7 về hiện tượng giá xăng dầu đã xuống mức tương đương thời điểm trước khi xung đột xảy ra nhưng hiện một số mặt hàng giá vẫn neo cao mà không có lý do, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trước những biến động của tình hình thế giới, Chính phủ và các bộ, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, điều hành giá linh hoạt, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát tình trạng lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hai mục tiêu trọng tâm là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu phù hợp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ông Tân cho hay trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành khoảng 7-8 nghị quyết, cùng nhiều quyết định, công điện của Thủ tướng Chính phủ nhằm chỉ đạo cụ thể, quyết liệt đối với lĩnh vực xăng dầu. Bộ Công Thương và các bộ, ngành cũng phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo các thương nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu, cùng với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung xăng dầu luôn được bảo đảm, công tác điều hành giá được thực hiện hợp lý và đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ghi nhận.

"Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng mục đích, mục tiêu Chính phủ đã đặt ra, đồng thời sẽ tiếp tục điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt, đáp ứng các nguyên tắc phục vụ hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất cũng như phục vụ tiêu dùng," ông Tân nói.

Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, nhờ sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, giá xăng dầu trên thị trường hiện duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, mặt bằng giá nhiều hàng hóa vẫn chưa điều chỉnh tương ứng.

Theo Thứ trưởng, cần thay đổi tâm lý lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu địa phương, doanh nghiệp và thương nhân rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa phù hợp với diễn biến giảm của giá xăng dầu. Nếu trước đây giá hàng hóa tăng do chi phí xăng dầu tăng thì khi giá xăng dầu giảm, giá các mặt hàng cũng cần được điều chỉnh tương ứng.

Dù giá xăng dầu đã giảm nhưng nhiều mặt hàng thực phẩm vẫn neo ở mức cao. (Nguồn: TTXVN)

Ông Tân cho biết Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở Trung ương và địa phương rà soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, găm hàng hoặc giữ giá bất hợp lý. Đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện kê khai, đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

“Chúng tôi rất mong người tiêu dùng, người dân theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến giá. Đặc biệt, kịp thời phản ánh đến các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bán không đúng theo giá niêm yết, bán giá cao hơn giá niêm yết, hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Về phía Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp với kỳ vọng mặt bằng giá hàng hóa sẽ sớm được điều chỉnh theo xu hướng giảm của giá xăng dầu./.

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