Iran thông báo kế hoạch tổ chức tang lễ cố Đại giáo chủ Ali Khamenei

Ngày 13/6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tang lễ của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4/7.

Theo nguồn tin trên, lễ an táng sẽ diễn ra tại thành phố quê nhà của ông ở Mashhad, miền Đông Bắc Iran, vào ngày 9/7.

Cố Đại giáo chủ Ali Khamenei tại nhiệm gần 37 năm trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2 năm nay. Lễ an táng ban đầu được lên kế hoạch vào tháng Ba nhưng phải hoãn lại vì xung đột.

Cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng Hai đã khiến nhiều quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng. Iran đã bầu Đại giáo chủ mới là ông Mojtaba Khamenei vào tháng Ba./.

Iran lùi thời điểm tổ chức lễ quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei Iran thông báo hoãn lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei do lượng người tham dự dự kiến lớn, trong khi chiến dịch quân sự của Israel dự kiến kéo dài ít nhất 1-2 tuần.