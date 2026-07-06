Syria hoãn phiên họp đầu tiên của Quốc hội chuyển tiếp

Truyền thông nhà nước Syria ngày 5/7 thông báo chính quyền nước này đã quyết định hoãn phiên họp đầu tiên của Quốc hội chuyển tiếp mới vốn được dự kiến diễn ra trong ngày 6/7.

Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn lời Chủ tịch Ủy ban cấp cao phụ trách bầu cử Quốc hội Mohammed Taha al-Ahmad thông báo quyết định trên song không nêu lý do cụ thể. Thời điểm tổ chức phiên họp sẽ được ấn định sau.

Việc hoãn phiên họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa hoàn tất việc bổ nhiệm 70 nghị sĩ cuối cùng, qua đó hoàn thiện Quốc hội chuyển tiếp gồm 210 thành viên. Trong số này, khoảng 2/3 số ghế được lựa chọn thông qua các hội đồng bầu cử địa phương, trong khi 1/3 còn lại do Tổng thống chỉ định theo quy định của hiến pháp lâm thời.

Quốc hội mới được xem là một bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển tiếp chính trị của Syria sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024. Cơ quan này sẽ hoạt động trong nhiệm kỳ 30 tháng, với nhiệm vụ xem xét ban hành các đạo luật mới, xây dựng luật bầu cử và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, theo hiến pháp lâm thời, quyền lực của Quốc hội vẫn tương đối hạn chế trong mô hình điều hành theo chế độ tổng thống hiện nay.

Quá trình thành lập Quốc hội cũng vấp phải những ý kiến chỉ trích từ một số tổ chức và giới quan sát, cho rằng cơ chế lựa chọn nghị sĩ còn thiếu tính đại diện và tập trung nhiều quyền lực vào Tổng thống Ahmed al-Sharaa.

Bên cạnh đó, tỉnh Sweida ở miền Nam, nơi đa số dân cư là người Druze, vẫn chưa hoàn tất việc lựa chọn đại diện do tình hình an ninh chưa ổn định sau các vụ bạo lực sắc tộc xảy ra năm ngoái. Chính quyền Syria cho biết việc lựa chọn đại diện của địa phương này sẽ được tiến hành khi điều kiện cho phép./.

Syria thành lập Quốc hội chuyển tiếp đầu tiên sau biến động chính trị Quy trình thành lập cơ quan lập pháp đầu tiên của Syria kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024 đã hoàn tất và dự kiến tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 6/7 tới.