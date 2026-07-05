Phố cổ Sawara và đền Katori Jingu-nét đẹp truyền thống của Chiba

Nằm ở thành phố Katori, tỉnh Chiba của Nhật Bản, khu phố cổ Sawara và đền Katori Jingu là hai điểm đến nổi bật dành cho những ai muốn tìm lại vẻ đẹp của Nhật Bản xưa.

Chỉ cách Tokyo khoảng hơn 1 giờ lái xe, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác như đi ngược thời gian về thời kỳ Edo với những con phố cổ, dòng kênh yên bình và không gian văn hóa đậm chất truyền thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, khu phố cổ Sawara còn được gọi là “Koedo” hay “Tiểu Edo-Edo thu nhỏ,” bởi nơi đây vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn khung cảnh của một thị trấn thương mại thời Edo.

Vào thế kỷ XVII–XIX, Sawara từng là trung tâm giao thương sầm uất nhờ vị trí nằm gần sông Tone và hệ thống đường thủy thuận lợi. Hàng hóa như gạo, rượu sake, nước tương và các sản phẩm địa phương được vận chuyển từ đây đến Edo, tức Tokyo ngày nay.

Điểm đặc biệt của Sawara là những dãy nhà gỗ cổ kính nằm dọc theo dòng sông Ono. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Điểm đặc biệt của Sawara là những dãy nhà gỗ cổ kính nằm dọc theo dòng sông Ono. Những ngôi nhà thương nhân, kho chứa hàng kiểu truyền thống, cùng các cây cầu nhỏ tạo nên khung cảnh thanh bình và đầy hoài niệm. Du khách có thể tản bộ trên các con phố lát đá, ngồi thuyền dọc theo dòng kênh hoặc ghé thăm các cửa hàng thủ công và quán cà phê mang phong cách cổ điển. Khu vực này được Chính phủ Nhật Bản công nhận là khu bảo tồn kiến trúc truyền thống quan trọng.

Gần khu phố cổ Sawara là đền Katori Jingu, một trong 3 ngôi đền Thần đạo quan trọng và lâu đời nhất Nhật Bản. Đây được xem là tổng đền của hàng trăm đền Katori trên khắp cả nước và có lịch sử kéo dài hàng nghìn năm.

Ngôi đền thờ thần Futsunushi-no-Okami, vị thần gắn với chiến thắng, võ thuật và sự bảo hộ. Con đường dẫn đến đền Katori Jingu được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ xanh mát, tạo nên bầu không khí trang nghiêm và yên tĩnh. Kiến trúc đền nổi bật với màu sắc trầm mặc, mái cong đặc trưng, cùng các công trình mang giá trị lịch sử cao. Không chỉ là nơi tín ngưỡng quan trọng, đền còn thu hút du khách bởi vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa truyền thống Nhật Bản.

Nếu Tokyo đại diện cho sự hiện đại và nhộn nhịp, thì Sawara và Katori Jingu lại mang đến một Nhật Bản cổ kính, nhẹ nhàng và sâu lắng. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá lịch sử, văn hóa và cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa xứ sở hoa anh đào./.

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