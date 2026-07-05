Multimedia

Infographics

Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 44.600 tỷ đồng trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm, qua thanh tra, lực lượng chức năng đã phát hiện vi phạm về kinh tế 44.623,3 tỷ đồng, 4.824,6ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 631,5 tỷ đồng, 201,2 ha đất...

info-6-thang-dau-nam-2026-thanh-tra-phat-hien-vi-pham-ve-kinh-te-hon-44600-ty-dong.jpg

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành 1.122 Kết luận thanh tra tại 3.469 đơn vị.

Qua thanh tra, lực lượng chức năng đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 44.623,3 tỷ đồng (tăng 233,4% so với cùng kỳ năm 2025), 4.824,6ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 631,5 tỷ đồng, 201,2 ha đất; kiến nghị thu hồi về tổ chức, cá nhân 23.209 tỷ đồng, 14,8ha đất.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thanh tra Chính phủ #Kết luận thanh tra #Vi phạm kinh tế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về các hành vi gây lãng phí

Tìm hiểu về các hành vi gây lãng phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

World Cup 2026 chính thức xác định 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết là Canada-Morocco, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.

6 tháng năm 2026: GDP tăng 8,18%

6 tháng năm 2026: GDP tăng 8,18%

Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2026 của cả nước đạt nhiều kết quả tích cực, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).