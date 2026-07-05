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Tìm hiểu về các hành vi gây lãng phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Hồng Hạnh
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Nghị định quy định cụ thể hành vi gây lãng phí bao gồm các hành vi được quy định tại Điều 4 Luật số 110/2025/QH15 và các hành vi: Hành vi gây lãng phí trong tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng lao động trong khu vực nhà nước; Hành vi cố ý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư công không đúng quy định dẫn đến kéo dài thời gian, tiến độ thực hiện dự án so với thời gian, tiến độ đã được phê duyệt; Hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lãng phí #nghị định #quản lý nhà nước #tài nguyên #quản lý tài sản TP. Hà Nội
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