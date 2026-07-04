Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng

Dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm là công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng, các đồng chí phải lấy Nghị quyết 71 làm trọng tâm thực hiện, phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học.

Tương lai phát triển đất nước nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau./.

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