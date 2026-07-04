Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ thực hiện chương trình hành động rõ ràng, quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế cuối năm.

Dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là triển khai thực thi của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ là phải “hành động, hành động và hành động;” khẩu hiệu “làm việc, làm việc và làm việc.”

Về nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.

Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước.

Bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển; tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh./.

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