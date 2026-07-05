Một số quy định mới bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Nghị định số 264/2026/NĐ-CP quy định đối tượng, cơ quan thông báo và hiệu lực từ 1/7/2026 về chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam.

Theo Nghị định số 264/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam gồm: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đối tượng được quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại).

Cơ quan Việt Nam có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài gồm: Các cơ quan được quy định tại Điều 5 của Nghị định này, Bộ Quốc phòng (Cục Đối ngoại), Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự).

Nghị định số 264/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang có hiệu lực từ 1/7/2026./.

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