Hà Nội thí điểm cấm phương tiện vùng lõi Hoàn Kiếm: Nhiều người dân bỡ ngỡ, xuống xe dắt bộ

Hà Nội vừa chính thức cấm các phương tiện giao thông tại lõi phường Hoàn Kiếm vào tối cuối tuần. Bước đi đầu tiên trong lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Từ tối 3/7, Hà Nội bắt đầu cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe môtô, xe gắn máy và các loại ôtô) tại 12 tuyến phố thuộc khu vực 1 của phường Hoàn Kiếm , khung giờ cấm từ 19 đến 24 giờ. Động thái này nhằm giảm ô nhiễm, thúc đẩy giao thông xanh.

Các tuyến phố bị cấm phương tiện gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus trong buổi tối 4/7, ngày thứ 2 sau lệnh cấm, đã có người dân hiểu và chấp hành theo quy định mới của thành phố, còn phần nhiều người dân vẫn chưa quen và tỏ ra bỡ ngỡ. Sau khi trình bày được nơi cần đến hoặc đang sinh sống tại khu vực 1, nhân viên trực chốt sẽ yêu cầu người dân xuống xe dắt bộ về nhà./.