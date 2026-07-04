Malaysia ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á

Ngày 4/7, Malaysia chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Trải nghiệm Sầu riêng tại Kuala Lumpur (KLDEX), trở thành điểm đến tích hợp về sầu riêng lớn nhất và đầu tiên tại châu Á.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu việc tạo một điểm đến mới thu hút khách du lịch mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa sầu riêng trở thành biểu tượng văn hóa và kinh tế cốt lõi của quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tọa lạc tại vị trí đắc địa với quy mô rộng lớn lên tới hơn 1.900m2, trung tâm này được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín, kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực.

Du khách khi đến đây sẽ được trải nghiệm bảo tàng sầu riêng với các kho lưu trữ lịch sử, triển lãm tương tác, cùng một nhà hát tích hợp các loại hình nghệ thuật như kịch, vũ đạo, rap và âm nhạc lấy cảm hứng từ văn hóa sầu riêng.

Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem dự án này là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch Năm du lịch Malaysia 2026.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, ông Tiong King Sing, đã khẳng định giá trị phi vật thể của loại trái cây này. Ông nhận định sự kiện hôm nay phản ánh cách các chương trình di sản và sáng tạo có thể trở thành một phần cốt lõi của trải nghiệm du lịch, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế đất nước.

Theo Bộ trưởng Tiong, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tới vấn đề quản lý chất lượng để bảo vệ thương hiệu quốc gia. Theo đó, doanh nghiệp và nhà sản xuất phải đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu quá mức để du khách có thể thưởng thức sầu riêng Malaysia một cách an toàn nhất.

Sau khi thăm quan bảo tàng, khách có thể trải nghiệm thực tế các loại sầu riêng nổi tiếng tại địa phương. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Edison Ang Wei Phang, đồng sáng lập KLDEX, chia sẻ rằng ý tưởng xây dựng trung tâm xuất phát từ mong muốn bù đắp những thiếu hụt trong việc quảng bá sầu riêng ra thế giới.

Xuất thân là một nhà sáng tạo nội dung, ông nhận thấy nhiều câu chuyện lịch sử về các giống sầu riêng có thương hiệu của Malaysia như D24, Musang King hay Black Thorn vẫn chưa được hệ thống hóa và truyền tải đầy đủ.

Theo ông Edison Ang, tầm nhìn của trung tâm là bảo vệ di sản văn hóa sầu riêng của Malaysia và ghi chép một cách có hệ thống những câu chuyện đằng sau các giống sầu riêng đặc sắc của địa phương.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, ông Edison Ang còn đặc biệt chú trọng đến tính chuyên nghiệp của ngành công nghiệp này. Ông cho biết KLDEX đã tích hợp một phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu chuyên sâu để quản lý chặt chẽ các quy chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

Đồng quan điểm, ông Ang Kean Wee, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành KLDEX, khẳng định trung tâm sẽ là nơi để thế giới tìm hiểu, thấu hiểu và tôn vinh văn hóa sầu riêng Malaysia.

Ông giải thích rằng đây không chỉ là nơi bán trái cây mà là một trung tâm trải nghiệm để mọi người biết từ cách chúng ta ăn đến những đặc điểm độc đáo của từng loại.

Ông kỳ vọng du khách quốc tế sẽ nhận diện rõ ràng nguồn gốc Malaysia của các giống sầu riêng nổi tiếng ở địa phương thông qua các không gian lịch sử và rạp chiếu phim nhập vai tại đây.

Nhân sự kiện này, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động Lễ hội Sầu riêng Malaysia 2026 nhằm mục tiêu kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nông dân, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và người sáng tạo nội dung. Các nhà tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch Malaysia./.

Lâm Đồng: Nâng chất ngành hàng sầu riêng, tăng sức cạnh tranh xuất khẩu Lâm Đồng tiếp tục mở rộng diện trồng sầu riêng đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ; phát triển hệ thống kho lạnh, thu hút doanh nghiệp đầu tư bảo quản, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng.