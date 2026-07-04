Trà Việt Nam tạo dấu ấn tại triển lãm ở Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong khuôn khổ Triển lãm Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 3-5/7 tại Hội chợ Beyond Food Expo 2026 ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Khon Kaen (KICE), Không gian Văn hóa Trà Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè Thái Lan và quốc tế.

Hoạt động do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Vietnam Tea Shop tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026), như một hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa trà Việt tới công chúng.

Không gian trưng bày được thiết kế lấy cảm hứng từ vùng trà Suối Giàng (tỉnh Yên Bái), nơi nổi tiếng với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Bên cạnh biểu trưng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, khu trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như trà Shan Tuyết cổ thụ, trà Sen Tây Hồ, các bộ quà tặng trà và sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc Việt.

Khách tham quan thưởng thức trà tại gian hàng Không gian Văn hóa Trà Việt Nam tại Hội chợ Beyond Food Expo 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Điểm nhấn của không gian là hoạt động thưởng trà và trải nghiệm văn hóa trà Việt. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về vùng chè Suối Giàng ở độ cao hơn 1.300m, quy trình chế biến trà truyền thống cũng như nghệ thuật thưởng trà của người Việt.

Thông qua mỗi chén trà, ban tổ chức mong muốn truyền tải những giá trị về thiên nhiên, con người và di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, sự chân thành và lòng hiếu khách.

Theo ban tổ chức, Không gian Văn hóa Trà không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới kết nối với các nhà phân phối, đối tác và cộng đồng yêu trà tại Thái Lan, góp phần đưa trà Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Giữa hàng trăm gian hàng tại triển lãm, Không gian Văn hóa Trà Việt Nam đã tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa trưng bày sản phẩm và trải nghiệm văn hóa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan./.

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