Đại sứ, Đại biện các nước thưởng trà, ăn bánh Trung thu, kẹo lạc Việt Nam

Chiều 28/8, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vụ châu Âu (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với Phái đoàn EU tổ chức buổi tiệc trà thân mật với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ, Đại biện các nước Anh, Thụy Sĩ, Na Uy và các nước thành viên EU tại Hà Nội.

Trong không khí thân tình và ấm cúng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã mời các Đại sứ, Đại biện thưởng trà cùng một số đặc sản Việt Nam như bánh đậu xanh, bánh trung thu, kẹo lạc…; nghe giới thiệu về văn hóa trà đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và sự hiếu khách của người Việt.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh truyền thống đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Cảm ơn các Đại sứ và Đại biện đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định 80 năm không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao để giữ vững lợi ích quốc gia-dân tộc vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tri ân bạn bè, đối tác quốc tế đã luôn đồng hành cùng ngành ngoại giao Việt Nam để có một nền ngoại giao chủ động, nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, năm 2025 là năm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - ngày lễ trọng đại của toàn thể dân tộc Việt Nam, là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước và tri ân sâu sắc bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình đấu tranh và phát triển 80 năm qua.

Năm 2025 cũng là năm Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn với nhiều đối tác lớn, quan trọng, trong đó có việc ký Hiệp định khung hợp tác với Liên minh châu Âu (EU). Năm 2025 đánh dấu cột mốc 35 năm đầy ý nghĩa trong hành trình vun đắp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu với châu Âu để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh, phát triển trên thế giới.

Các bạn bè quốc tế cũng đã gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, ca ngợi trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam bất khuất và kiên cường; chúc mừng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam thật trang trọng và ấm cúng.

Đồng thời, các Đại sứ và Đại biện châu Âu bày tỏ sự thích thú khi thưởng thức trà Việt Nam và chia sẻ trà Việt Nam không chỉ là một phần của văn hóa ẩm thực mà còn mang thông điệp về hạnh phúc, hòa bình, sự kết nối hợp tác giữa các quốc gia, sự phát triển chung, bền vững và thịnh vượng./.

