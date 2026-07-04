DANAFF 2026: Tham vọng định hình hệ sinh thái điện ảnh châu Á mới

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF 2026) lần thứ 4 không chỉ là những thảm đỏ hào nhoáng hay các sự kiện trình chiếu nghệ thuật đơn thuần. Sự kiện năm nay ghi nhận sự tham gia của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách cấp cao và mạng lưới chuyên gia quốc tế.

Sự thu hút này minh chứng cho việc Đà Nẵng không đơn thuần muốn xây dựng một "phim trường đẹp". Thay vào đó là định vị DANAFF thành một trung tâm đổi mới, kiến tạo nền móng vững chắc cho nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập toàn cầu.

Lan tỏa vì cộng đồng

Tham vọng kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh của Đà Nẵng được thể hiện rõ nét qua quy mô và các chuỗi hoạt động có chiều sâu. Điểm nhấn đột phá của DANAFF 2026 là toàn bộ vé xem phim thuộc 200 suất chiếu của hơn 100 tác phẩm đều được phát hành trực tuyến miễn phí, cùng với 28 suất chiếu có sự tham gia giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Từ 29/6 đến 3/7, tổ chức chiếu phim ngoài trời tại 6 địa điểm là một trong những hoạt động lan tỏa cộng đồng nổi bật của DANAFF. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc mang các bộ phim xuất sắc ra không gian ngoài trời hay các cụm rạp không chỉ lan tỏa sức hút du lịch, mà còn là bước đi cụ thể để biến Đà Nẵng thành "cái nôi" nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của công chúng châu Á.

Bên cạnh đó, sự ra đời của các diễn đàn đầu tư "DANAFF Industry Days" với mô hình "One-to-One Business Meetings" đã tạo ra không gian để các nhà sản xuất tìm kiếm nguồn vốn. Cùng với Vườn ươm dự án DANAFF Talents, liên hoan phim thực sự biến thành một học viện thực địa, từ ươm mầm đến đồng hành với các tài năng và các nhà sản xuất trẻ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: "Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố Đà Nẵng."

Đẳng cấp quốc tế

Từ nền tảng tổ chức chuyên nghiệp, DANAFF 2026 đã chứng minh năng lực vượt trội khi quy tụ mạng lưới tinh hoa của điện ảnh thế giới với khoảng 1.000 đại biểu tham dự.

Liên hoan năm nay chào đón những nhân vật quyền lực bậc nhất toàn cầu như cựu Chủ tịch hãng phim 20th Century Fox Bill Mechanic (người đứng sau siêu phẩm Titanic), minh tinh Hollywood Jane Seymour, đạo diễn huyền thoại Hong Kong Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), hay nhà sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) Kim Dong-ho.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng vinh danh "Thành tựu Điện ảnh" cho ông Bill Mechanic cựu Chủ tịch hãng phim 20th Century Fox. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự hiện diện của các vị khách quốc tế không chỉ để điểm tô cho thảm đỏ, mà họ còn trực tiếp tham gia chuỗi Masterclass đào tạo nghệ thuật và mổ xẻ các mô hình công nghiệp điện ảnh đương đại. Cùng với đó, "Đêm Điện ảnh Hàn Quốc" với dàn sao hạng A như Ji Chang Wook, Park Sung Woong đã biến sự kiện thành "thỏi nam châm" truyền thông khu vực.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, khẳng định: "Thành phố Đà Nẵng đã cùng Hiệp hội kiên trì vượt qua rất nhiều khó khăn để duy trì sự kiện, tạo ra một dấu ấn rất đẹp cho ngành điện ảnh." Bằng thông điệp "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", Đà Nẵng đang chứng minh sức hút của một điểm đến nghệ thuật mang tính biểu tượng.

Tham vọng vươn xa

Theo các chuyên gia, để thu hút quốc tế và phát triển hệ sinh thái chuyên nghiệp, điện ảnh Việt Nam cần một "bệ phóng" vững chắc về chính sách.

DANAFF Industry Days (Ngày Công nghiệp Điện ảnh DANAFF) là một trong những sự kiện mang tính chuyên môn sâu và đột phá nhất của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà sản xuất kỳ cựu Bill Mechanic nhận định rằng điện ảnh Việt Nam vốn không thiếu những câu chuyện hấp dẫn, nhưng để thực sự tiến xa, chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh vững chắc hơn, đi kèm với những chính sách mở đường nhằm thiết lập các quan hệ đối tác quốc tế.

Liên hoan phim Châu Á lần thứ 4 với những hoạt động chất lượng đã và đang làm rất tốt việc này, trở thành diễn đàn thực tiễn để tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách, nguồn vốn,...khơi thông các nguồn lực sáng tạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: "Phát triển điện ảnh Việt Nam là phát triển một ngành nghệ thuật, đồng thời là phát triển một ngành công nghiệp văn hóa mang tính chiến lược, phát huy tối đa sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh của dân tộc."

Định hướng rõ nét này cho thấy sự đồng hành sát sao của Nhà nước trong việc từng bước tháo gỡ thể chế và kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi ở tầm vĩ mô. Đó chính là "cú hích" vô cùng quan trọng để ngành công nghiệp văn hóa bứt phá bằng tài năng và công nghệ.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 đã mở ra một lộ trình phát triển mới, trong đó, có sự kết nối chặt chẽ giữa khát vọng vươn lên của địa phương, mạng lưới nghệ sĩ quốc tế và sự hậu thuẫn vững chắc từ Trung ương. Đó là những nền tảng quan trọng để DANAFF từng bước xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, tự chủ và tiệm cận trình độ châu lục../.