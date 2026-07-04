Thực phẩm Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Hong Kong

Chiều 4/7, tại siêu thị APITA Tai Koo Shing, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam với chủ đề “Vietnam Food Fair” đã chính thức diễn ra.

Đây là lần đầu tiên hệ thống siêu thị APITA và UNY (thuộc tập đoàn Unicorn Stores Hong Kong) phối hợp tổ chức sự kiện này nhằm đưa các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng tại Hong Kong.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Lê Đức Hạnh, Phó Tổng Lãnh sự-Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong Vũ Thị Thúy, cùng đại diện Ban lãnh đạo hệ thống siêu thị APITA và UNY.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tuần hàng Việt Nam của ban lãnh đạo hệ thống APITA và UNY và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong.

Bà khẳng định quan hệ kinh tế-thương mại song phương đang ngày càng phát triển thực chất.

Bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) và bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong cùng đại diện Ban lãnh đạo của hệ thống siêu thị APITA Hong Kong tại gian hàng đồ ăn Việt. (Ảnh: Trần Thị Lê Anh/TTXVN)

Tính đến năm 2025, Hong Kong giữ vững vị trí là nhà đầu tư lớn thứ năm tại Việt Nam. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá hơn 70%; trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Hong Kong tăng mạnh hơn 90%, đưa Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu lớn thứ ba vào thị trường này, chỉ sau Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, người tiêu dùng Hong Kong dành sự quan tâm và phản hồi rất tích cực cho các mặt hàng nông sản Việt Nam như gạo, cà phê, sầu riêng, nước dừa và thực phẩm chế biến sẵn.

Hiện nay, ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Sự kiện lần này là cơ hội tốt để người tiêu dùng sở tại tiếp cận các thương hiệu Việt uy tín, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gian hàng đồ khô Việt Nam tại siêu thị APITA. (Ảnh: Trần Thị Lê Anh/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Vũ Thị Thúy - Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong - cho biết hàng hóa Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín tại thị trường Hong Kong.

Riêng nhóm hàng thực phẩm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hong Kong đạt hơn 400 triệu USD/năm và có xu hướng tăng đều qua các năm.

Các mặt hàng như thủy hải sản, nông sản (sầu riêng, thanh long, chuối, bưởi) và đồ ăn vặt rất được ưa chuộng. Nhiều sản phẩm như bún, phở khô của Việt Nam được đánh giá có chất lượng vượt trội và thường xuyên trong tình trạng “cháy hàng” tại siêu thị.

Một quầy hàng bán sầu riêng tại siêu thị APITA. (Ảnh: Trần Thị Lê Anh/TTXVN)

Bà Vũ Thị Thúy nhấn mạnh thêm dù sản phẩm Việt Nam đã được bày bán tại APITA & UNY từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai bên phối hợp tổ chức một chương trình quảng bá quy mô lớn.

Việc kích hoạt sự kiện vào đầu mùa Hè - thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao - sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả quảng bá, đưa thực phẩm Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Hong Kong.

Không chỉ là cầu nối thương mại, “Vietnam Food Fair” còn mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Tại lễ khai mạc, người dân Hong Kong đã được thưởng thức vũ điệu múa nón lá truyền thống trên nền trang phục áo dài do thế hệ trẻ Việt Nam biểu diễn.

Ngoài ra, chương trình trình diễn ẩm thực trực tiếp (Cooking Show) do các bếp trưởng của hệ thống APITA và UNY thực hiện với hai món gỏi cuốn tôm bơ và bánh xèo cũng thu hút sự chú ý lớn của khách tham quan.

Tuần hàng Việt Nam “Vietnam Food Fair” diễn ra đồng loạt tại các trung tâm thương mại thuộc hệ thống siêu thị APITA và UNY từ ngày 2-15/7.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống này sẽ áp dụng nhiều mức giá ưu đãi đối với danh mục các sản phẩm nổi bật được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam./.

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