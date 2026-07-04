Hàng trăm nghìn người dân Guam và Bắc Mariana chạy đua ứng phó siêu bão Bavi

Ngày 4/7, người dân tại đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana của Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi siêu bão Bavi đang tiến đến với sức gió tương đương bão cấp 5 theo thang phân loại của Mỹ.

Đây là cơn "siêu bão" thứ hai đổ bộ khu vực này kể từ tháng 4 vừa qua, sau siêu bão Sinlaku.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), vào 7h00 sáng 4/7 theo giờ Guam, tâm bão Bavi còn cách quần đảo vài trăm km về phía Đông, với sức gió duy trì 259 km/h và gió giật lên tới 314 km/h.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo các dự báo hiện nay cho thấy nguy cơ đối với quần đảo Mariana, đồng thời khuyến cáo toàn bộ người dân tại Guam và quần đảo Bắc Mariana chuẩn bị ứng phó với điều kiện thời tiết “tối thiểu ở cấp bão nhiệt đới."

Những ngày gần đây, khoảng 200.000 cư dân tại hai vùng lãnh thổ này đã đổ đến các trạm xăng, cửa hàng vật liệu xây dựng và siêu thị để mua nhiên liệu, ván gỗ gia cố nhà cửa, thực phẩm, nước đóng chai cùng các nhu yếu phẩm khác.

Công tác chuẩn bị ứng phó với bão cũng khiến các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ dự kiến diễn ra trong ngày 4/7 phải nhường chỗ cho các biện pháp phòng chống thiên tai, khi chính quyền Guam và quần đảo Bắc Mariana đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tại khu nghỉ dưỡng Pacific Islands Club Saipan ở quần đảo Bắc Mariana, nhân viên đã khẩn trương gia cố cửa sổ, cố định đồ đạc ngoài trời và thiết bị, kiểm tra hệ thống báo động cũng như bổ sung vật tư y tế trước khi bão đổ bộ.

Quần đảo này có khoảng 40.000 dân, trong khi Guam có khoảng 170.000 dân. Bắc Mariana và Guam vẫn đang khắc phục hậu quả do siêu bão Sinlaku gây ra vào giữa tháng 4 vừa qua.

Cơn bão này đã làm mất điện trên diện rộng, quật đổ nhiều cây xanh, lật xe và tốc mái hàng loạt công trình, trong khi tàu chở hàng MV Mariana gặp nạn trong bão. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một thuyền viên, trong khi 5 người khác vẫn mất tích và được cho là đã thiệt mạng.

Hội Chữ thập Đỏ Mỹ cho biết sau bão Sinlaku, một số người dân vẫn phải sinh sống trong các khu trú ẩn tạm thời hoặc dưới những mái che tạm, trong khi nhiều tuyến kè biển bị hư hại tiếp tục làm gia tăng nguy cơ do nước dâng trong bão. Tổ chức này đã triển khai các đội ứng phó thiên tai và vận chuyển vật tư cứu trợ tới khu vực trước khi bão Bavi đổ bộ.

Theo các nhà khoa học, việc nhiệt độ đại dương gia tăng tạo điều kiện để các cơn bão nhiệt đới mạnh lên và mang theo lượng hơi ẩm lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino đang hình thành được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng nhiệt độ của đại dương và khí quyển trong năm 2026 và kéo dài sang năm sau.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 xác nhận hiện tượng El Nino đã bắt đầu hình thành trên khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, qua đó làm tăng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới./.

Trung Quốc: Đảo Hải Nam ngừng hoạt động giao thông vì bão Maysak Ngày 3/7, Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo vàng đối với bão Maysak, dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc.