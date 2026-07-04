Hải Phòng tăng cường phòng chống bão số 1, bảo vệ sản xuất và đê điều

Ứng phó với bão số 1 (Maysak), ngành nông nghiệp và các địa phương tại Hải Phòng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Ngày 4/7, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã kiểm tra tình hình triển khai phòng chống bão tại một số địa phương.

Tại trạm bơm Đò Neo, thuộc địa phận xã Đại Sơn có 9 máy bơm với công suất trong tình trạng tốt, sẵn sàng hoạt động. Mỗi máy công suất 8.000m3/giờ. Công nhân trạm đang trực 100% quân số để chủ động kiểm tra công trình, máy móc, thiết bị, kịp thời báo cáo diễn biến và các sự cố phát sinh.

Xã Đại Sơn có hơn 8,2 km đê, trong đó đê cấp 1 dài 0,637km, đê cấp 2 dài 7,650km. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn Đào Văn Soái cho biết xã đã triển khai kiểm tra đê, các điếm canh đê, thực hiện sửa chữa nhỏ Điếm Thượng Hải và Điếm Nghĩa Xá (láng nền, dọn vệ sinh trong và ngoài Điếm), phát cành cây thân gỗ làm ảnh hưởng đến giao thông mặt đê và phòng chống lũ.

Xã đã chỉ đạo các thôn rà soát trang trại, gia trại chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trong, ngoài đê; phối hợp vận động di chuyển nhân dân về nơi an toàn, chỉ đạo nhân dân chủ động tháo nước chống ngập úng ở những vùng trũng.

Trong những giờ tiếp theo, địa phương tiếp tục huy động thu hoạch các diện tích có thể thu hoạch và di dời tài sản trang thiết bị có giá trị về nơi an toàn, di tản người ở khu vực bãi ven sông Thái Bình về khu an toàn; kiểm tra đê điều, công trình thủy lợi, khu nuôi trồng thủy sản, các công trình xây dựng, cây xanh,.… để phát hiện sự cố, có phương án xử lý kịp thời. Xã cũng lên phương án sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp, các khu dân cư ngoài, nhà dân đã xuống cấp có nguy cơ đổ sập để đảm bảo an toàn người và tài sản.

Hệ thống công trình thủy lợi cũng sẵn sàng ứng phó với bão. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác Công trình thủy lợi Hải Dương có 276 trạm bơm với 1.142 tổ máy, công suất 3.128.640 m3/h, trong đó có 47 trạm chuyên tiêu, 110 trạm chuyên tưới và 119 trạm tưới tiêu kết hợp.

Trước mùa mưa bão, đơn vị đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 tại các Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi chi nhánh và các công trình trọng điểm; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng vận hành công trình, xử lý sự cố và phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống bão, úng ngập, bảo đảm an toàn công trình, phục vụ hiệu quả công tác tiêu úng. Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị tranh thủ gạn tháo, hạ thấp mực nước trên hệ thống kênh trục nội đồng từ sớm,chủ động kết hợp vận hành các trạm bơm tiêu để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng.

Trong những giờ tiếp theo, Công ty theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, trực 100% quân số 24/24; tiêu nước, hạ thấp mực nước trên hệ thống kênh trục nội đồng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng ngay khi cần thiết; Tăng cường kiểm tra hệ thống, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; Chủ động gia cố, che chắn vật tư, thiết bị, bố trí lực lượng ứng trực để phòng ngừa thiệt hại do mưa bão…

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Phạm Thị Đào ghi nhận sự chủ động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Dương và Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đề nghị công ty và địa phương tiếp tục bám sát diễn biến cơn bão, sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó kịp thời. Đặc biệt lưu ý địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nuôi cá lồng tuyệt đối không ở lại dưới khu vực lồng bè khi thời điểm mưa lớn, bão đổ bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu triển khai các biện pháp ở từng lĩnh vực sản xuất. Đối với lúa, có phương án tiêu thoát nước kịp thời; huy động tối đa máy bơm để bơm tiêu úng nhanh cứu lúa ở vùng bị ngập; chuẩn bị giống lúa ngắn ngày để gieo cấy lại kịp thời nếu lúa bị ảnh hưởng thiệt hại từ 50% trở lên…

Để bảo vệ rau màu, khẩn trương thu hoạch nhanh gọn những diện tích cây rau màu đã đến kỳ thu hoạch; nạo vét kênh tiêu, đầu luống, chuẩn bị các phương án tiêu úng nhanh, kịp thời khi xảy ra tình huống ngập úng; làm khum che nilon cho rau ăn lá, rau gia vị; chằng chéo bảo vệ các nhà màng, nhà lưới. Để bảo vệ diện tích cây ăn quả, Sở khuyến cáo nông dân cắt bớt cành, lá cây, chằng chống để hạn chế đổ gãy; đào sâu khơi thông dòng chảy quanh vườn để tiêu thoát nước nhanh, kịp thời.

Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, các địa phương cần kịp thời thông tin, hướng dẫn các chủ tàu thuyền khai thác thủy sản về phương án sắp xếp, neo đậu tàu cá khi có bão, áp thấp nhiệt đới vào đất liền.

Các địa phương có rừng chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra những khu vực rừng và đất lâm nghiệp có nguy cơ sạt lở; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát; chủ động phương án di dời người dân, tài sản ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người dân lưu trú tại những khu vực đã xác định nguy hiểm…/.

Quảng Ninh chạy đua với thời gian, khẩn cấp ứng phó ứng phó bão số 1 Tỉnh Quảng Ninh đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra