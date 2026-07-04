Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vĩ dùng radar hỗ trợ tàu cá về nơi tránh trú bão

Hải Phòng đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó bão số 1 (Maysak), trong đó đặc khu Bạch Long Vĩ phát huy hiệu quả hệ thống radar để theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân di chuyển an toàn vào nơi tránh trú.

Cùng với đó, thành phố huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ, cấm các hoạt động trên biển và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do bão gây ra.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Bạch Long Vĩ, đến 9 giờ ngày 4/7, trên địa bàn có gió Tây Bắc cấp 7-8, giật cấp 9. Tại âu cảng Bạch Long Vĩ có 136 phương tiện với 441 lao động đang neo đậu an toàn, gồm 69 phương tiện địa phương với 83 lao động (20 phương tiện đã được cẩu lên bờ) và 67 phương tiện từ địa phương khác với 358 lao động. Qua kiểm tra, không còn tàu cá hoạt động trong phạm vi 15 hải lý quanh đảo, toàn bộ phương tiện neo đậu đều bảo đảm an toàn.

Đặc khu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó bão. Đồn Biên phòng thường xuyên thông tin, tuyên truyền về diễn biến và hướng đi của bão, kêu gọi các phương tiện còn hoạt động trên biển vào nơi tránh trú; hướng dẫn ngư dân gia cố, neo buộc tàu thuyền, sẵn sàng đưa các phương tiện nhỏ lên bờ khi cần thiết. Các cơ quan, đơn vị và khu dân cư đồng loạt chằng chống nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi khu vực xung yếu nếu bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đáng chú ý, Bạch Long Vĩ tăng cường khai thác hiệu quả hệ thống Trạm radar 490 để phục vụ công tác chỉ huy. Phòng Kinh tế phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm radar 490 và Trạm Hải văn thường xuyên cập nhật số liệu về phương tiện, con người và thời tiết theo giờ; đồng thời sử dụng radar để quan sát liên tục vùng biển quanh đảo, kiểm soát chặt tàu thuyền neo đậu, kịp thời phát hiện các phương tiện trên biển và hỗ trợ ngư dân về nơi tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu cũng duy trì 2 sở chỉ huy trực 24/24 giờ, sẵn sàng huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên phạm vi thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hải Phòng đã ban hành thông báo cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 1. Từ 16 giờ ngày 3/7, thành phố dừng các phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi; tạm dừng hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, đảo và các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại khu vực cửa sông, ven biển và ngoài khơi. Các địa phương, lực lượng chức năng được yêu cầu hoàn thành việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú trước 19 giờ cùng ngày, kiên quyết không để phương tiện đã vào nơi tránh trú tiếp tục hoạt động khi có gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão, thành phố huy động lực lượng quy mô lớn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì trực 100% quân số khi bão ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị 15.427 cán bộ, chiến sỹ, 280 phương tiện gồm ô tô, xe thiết giáp, tàu và xuồng; các đơn vị phối hợp sẵn sàng bổ sung 1.445 cán bộ, chiến sỹ cùng 73 phương tiện.

Công an thành phố huy động 830 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có 10 tổ xung kích, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chuẩn bị phương án tiêu úng, hộ đê theo phương châm “bốn tại chỗ."

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến 6 giờ ngày 4/7, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, thông báo cho 1.626 phương tiện với 4.441 lao động. Trong đó, 1.617 phương tiện với 4.433 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến; chỉ còn 2 tàu cá với 8 lao động đang trên đường vào bờ và dự kiến cập bến trong thời gian ngắn. Thành phố không còn phương tiện mất liên lạc, không có tàu thuyền trong vùng nguy hiểm; toàn bộ 155 lồng bè với 226 lao động và 3 chòi canh với 6 lao động đều đã bảo đảm an toàn.

Hải Phòng tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, cập nhật thông tin kịp thời để chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các phương án ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra./.

Hải Phòng tăng cường phòng chống bão số 1, bảo vệ sản xuất và đê điều Hải Phòng đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 1 (Maysak), chủ động bảo vệ đê điều, sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.