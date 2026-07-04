Đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ban hành Kết luận điều tra vụ án số 134, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; trốn thuế.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với 8 bị can đang bị truy nã để tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý sau.Ngày 4/3/2026 và 15/3/2026, hai bị can: Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, thường trú thôn Trung Nha, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình), Phan Thị Hoa (sinh năm 1996, thường trú tại tổ dân phố An Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) đã ra đầu thú.

Ngày 4/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với hai bị can trên và tiếp tục củng cố tài liệu. Ngày 6/4/2026, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 234 trả hồ sơ để điều tra bổ sung và nhập với vụ án đã được phục hồi.

920 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại

Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”

Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1995, trú tại thành phố Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

185 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Rửa tiền,” “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam và Uran đã bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng tiền đó.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex.

Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập hơn 80 công ty “ma.” Trong số đó, 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ cùng 57 công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng phục vụ hoạt động phạm tội.

Phó Đức Nam chỉ đạo thuê hơn 40 văn phòng, tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện thoại, đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng.

Sau khi tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, các bị hại sẽ được các đối tượng “thả” cho thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Theo Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã gây ra và chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 1,7 triệu USD và nhiều tài sản có giá trị khác.

Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Bị can Lê Khắc Ngọ được xác định “rửa tiền” bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Đề nghị truy tố Shark Bình về tội “Rửa tiền”

Bản Kết luận điều tra bổ sung đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Tài liệu điều tra thể hiện, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong số các công ty trung gian này có Công ty cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ đạo các hoạt động chung.

Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Khi đó, Shark Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của Nguyễn Hòa Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.

Thực hiện theo chỉ đạo của Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của Bình qua Telegram, để các nhân viên soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỷ đồng./.

Họp báo Bộ Công an: Làm rõ hành vi rửa tiền của "Shark Bình" trong vụ Mr Pips Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “Rửa tiền” của "Shark Bình."

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