Bộ Công an: Khởi tố 40 vụ án và 525 bị can liên quan đến loại hình “hợp đồng kỳ nghỉ”

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ (ngày 4/7), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong thời gian qua, Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này. Trên cơ sở đó cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;” có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án trên lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra, xử lý, làm rõ, thu hồi tài sản.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo

Thông tin cụ thể tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết trong thời gian qua, Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung trên, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khẳng định tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Bộ Công an đã tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân.

Liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ, trong thời gian vừa qua, riêng Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”

“Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết về hình thức, thủ đoạn của vụ án, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại hình thức thủ đoạn “núp bóng trá hình,” tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.

Đáng chú ý, các đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đọc quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Về thủ đoạn triển khai, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ bản nhất là các đối tượng triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, các đối tượng tập trung vào 4 điểm đặc trưng, bao gồm: Sử dụng các vấn đề như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn (đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại); tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền; tất cả các loại hình lừa đảo trên đều yêu cầu “trả trước” để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

“Cuối cùng là khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản

Những việc người dân cần cảnh giác, lưu ý

Để xử lý, ngăn chặn các hành vi, thủ đoạn trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.

Trên cơ sở đó, Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo đồng thời đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, hãy liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình trên, trong đó người dân đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh “miễn phí, ưu đãi, quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao. “Đây là mô tip chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản lưu ý.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Trường hợp thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan Công an./.

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