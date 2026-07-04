Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 900 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch trên 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1992 và Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1989, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên “cầm đầu” đường dây cá độ bóng đá trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và nhiều địa bàn khác tham gia tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là trên 900 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ tính riêng trong thời gian từ khi diễn ra giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm lô đề, cá độ với số tiền trên 1.000 tỷ đồng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề, cá độ bóng đá với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.