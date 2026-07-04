Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư

Chiều 4/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Đây là sự kiện chính trị, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh; đồng thời là hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn đầu tiên nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh, mở ra không gian phát triển, cơ hội hợp tác và động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh lần này là dấu mốc rất quan trọng, đồng thời là công cụ để Quảng Trị từng bước hiện thực hóa định hướng chiến lược nêu trên, chuyển tầm nhìn thành định hướng phát triển cụ thể.

Quy hoạch không chỉ là bản đồ phân bổ không gian và nguồn lực, mà trước hết là sự lựa chọn con đường phát triển của tỉnh trong nhiều thập niên tới.

Điểm mới của Quy hoạch lần này là tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển trên cơ sở gắn kết biển-rừng-biên giới thành một hệ sinh thái thống nhất; lựa chọn rõ các cực tăng trưởng và dự án trọng điểm; không phát triển dàn trải, không đánh đổi môi trường, không để tiềm năng chỉ dừng lại ở tiềm năng mà chuyển hóa lợi thế địa lý thành động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh mới của tỉnh.

Theo Quy hoạch, không gian phát triển của tỉnh được tổ chức trên nền tảng bốn trụ cột kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh - làm nền tảng hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế phát triển của Quảng Trị trong giai đoạn tới.

Trong số đó ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng như động lực tăng trưởng quan trọng, từng bước đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, gắn với phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng và hệ thống truyền tải hiện đại.

Cùng đó, hình thành hệ thống logistics đồng bộ gắn với cảng nước sâu Mỹ Thủy và các cửa khẩu quốc tế; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên nền tảng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng cùng các giá trị lịch sử, văn hóa và hòa bình.

Đồng thời phát triển nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, có giá trị gia tăng cao và gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị, thị trường hiện đại.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, lần đầu tiên toàn bộ không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình "một vành đai ven biển - ba hành lang kinh tế - bảy cực tăng trưởng," tạo thành cấu trúc phát triển liên hoàn, xuyên suốt từ biển lên biên giới.

Quy hoạch cũng mở ra những dư địa phát triển hoàn toàn mới, nổi bật là định hướng nghiên cứu xây dựng Khu thương mại tự do Quảng Trị - một trong những mô hình phát triển mới của cả nước.

Đồng thời, hình thành Tổ hợp khu chức năng đô thị-công nghiệp công nghệ cao gắn với Cảng hàng không Quảng Trị, và tổ chức lại 5 khu kinh tế ven biển, cửa khẩu theo hướng chuyên biệt hóa, tạo nền tảng để thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới.

Đích đến của Quy hoạch không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà là xây dựng Quảng Trị phát triển bền vững, nơi có thêm việc làm, thêm thu nhập, thêm cơ hội và thêm niềm tin cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương khẳng định, Quảng Trị luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong sự phát triển của địa phương. Cùng đó, tỉnh luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu, khảo sát các dự án. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Quảng Trị không mời gọi đầu tư bằng lợi thế nhất thời mà bằng tầm nhìn dài hạn, bằng sự chân thành, bằng trách nhiệm của chính quyền và bằng cam kết đồng hành đến cùng với nhà đầu tư.

Thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành và chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh. Đó là cam kết, đồng thời là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Quảng Trị trước cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chính thức công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xác định mô hình phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược gồm năng lượng; logistics; du lịch và nông nghiệp xanh. Đồng thời, Quy hoạch xác định mô hình phát triển dựa trên 3 hành lang kinh tế động lực, 7 cực tăng trưởng và 2 vùng phát triển trọng điểm; hình thành mạng lưới đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các khu du lịch trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Quy hoạch không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo lập những động lực tăng trưởng mới, cơ hội hợp tác mới và nền tảng để Quảng Trị trở thành một cực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông-Tây.

Theo Quy hoạch được phê duyệt, Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung. Tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân trên 10%/năm; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 238 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 180-200 triệu đồng/người.

Cùng đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt trên 520 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45-50%; công suất nguồn điện đạt trên 15.000 MW; khách du lịch đạt từ 13-15 triệu lượt/năm; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển bền vững; là trung tâm năng lượng sạch, logistics, du lịch và kinh tế biển có vị thế trong khu vực Đông Nam Á; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách quốc tế.

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu, khảo sát 33 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư hơn 194 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 118.700 tỷ đồng; trong đó, có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 9.100 tỷ đồng. Trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát 4 đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký hơn 75.800 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô lớn, có ý nghĩa động lực đối với sự phát triển của tỉnh như: Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị; các dự án điện gió quy mô lớn; chuỗi các dự án đô thị, du lịch của Sun Group; các khu công nghiệp, khu logistics, khu du lịch nghỉ dưỡng và các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Dịp này, các doanh nghiệp cũng trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Chương trình nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra không gian triển lãm giới thiệu Quy hoạch tỉnh, các dự án động lực, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và tiềm năng đầu tư, du lịch với chủ đề "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới"./.

Quảng Trị ưu tiên thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn và năng lượng tái tạo Các lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu bao gồm công nghiệp bán dẫn, công nghệ hydrogen, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo.