Đồng USD rớt giá mạnh nhất 3 tháng qua khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu

Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng USD đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần ba tháng qua.

Đà suy yếu của đồng bạc xanh chủ yếu xuất phát từ báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ, khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Kết thúc tuần, chỉ số đồng USD (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm khoảng 0,2% xuống 100,83, kéo dài đà giảm 0,5% của phiên trước đó. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã đánh mất 0,5%, ghi nhận mức sụt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4/2026.

Sự chững lại của đồng USD đã tạo đà phục hồi cho hàng loạt ngoại tệ lớn. Đồng euro vững bước ở mức 1,1440 USD đổi 1 euro sau khi chạm đỉnh gần hai tuần vào ngày 2/7, qua đó ghi nhận mức tăng 0,5% trong tuần. Ấn tượng hơn, đồng bảng Anh vọt lên 1,3352 USD đổi 1 bảng, đánh dấu tuần tăng giá mạnh nhất (1,1%) trong gần ba tháng.

Đồng yen Nhật cũng tìm thấy lực hỗ trợ nhờ sự suy yếu của đồng USD. Dù vẫn dao động ở mức yếu 161,25 yen đổi 1 USD, đồng tiền này đã thoát khỏi mức đáy 40 năm là 162,84 yen đổi 1 USD thiết lập hồi giữa tuần.

Áp lực bán tháo đồng USD bùng phát sau khi báo cáo thị trường lao động Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm trong tháng 6 đã chậm lại đáng kể, đồng thời số liệu của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm.

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME, thị trường hiện chỉ định giá khoảng 45% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Chuyên gia Karl Steiner, Trưởng bộ phận phân tích tại ngân hàng SEB, nhận định rằng sự đảo chiều và suy yếu của đồng USD hoàn toàn nằm trong dự tính, khi các số liệu kinh tế không còn ủng hộ kịch bản tăng lãi suất. Ông cũng để ngỏ khả năng đồng bạc xanh sẽ còn tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới.

Bước sang tuần tới, trọng tâm chú ý của thị trường sẽ chuyển hướng sang một loạt dữ liệu kinh tế và sự kiện quan trọng. Tâm điểm sẽ là việc công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed - cuộc họp đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Dù biên bản này được dự đoán sẽ mang giọng điệu cứng rắn, song sức ảnh hưởng lên thị trường có thể không quá lớn khi giá dầu đang hạ nhiệt và lạm phát có dấu hiệu dịu bớt.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát tháng 6 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Các số liệu sơ bộ thấp hơn dự kiến trước đó đã khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Theo dữ liệu công bố ngày 3/7, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone do S&P Global khảo sát đã tăng lên 50, từ mức 48,5 của tháng trước. Con số này cũng cao hơn so với ước tính sơ bộ 49,5 và đúng ngưỡng 50 - ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Như vậy, hoạt động kinh doanh tại Eurozone trong tháng 6/2026 tốt hơn so với ước tính ban đầu, cho thấy nền kinh tế khu vực đồng tiền chung đang ổn định thay vì tiếp tục suy giảm như lo ngại trước đó.

Ông Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết đà suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ của Eurozone đã chậm lại trong tháng 6/2026, kết hợp với sự tăng trưởng của ngành sản xuất, cho thấy nền kinh tế khu vực đã ổn định sau hai tháng suy giảm liên tiếp.

Theo ông, diễn biến này cho thấy khả năng phục hồi của khu vực trước những biến động tại Trung Đông - yếu tố từng làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến niềm tin thị trường. Dù giá dầu đã giảm mạnh sau các cuộc đàm phán hòa bình, ECB đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 trong tháng 6/2026 và có thể tiếp tục thắt chặt nếu áp lực giá chưa hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách tại ECB đang có sự chia rẽ về hướng đi tiếp theo. Tại hội nghị thường niên của ECB ở Bồ Đào Nha tuần này, một số quan chức cho rằng đợt tăng lãi suất gần nhất có thể đã là đủ.

Trong khi bức tranh toàn khu vực Eurozone có dấu hiệu ổn định, diễn biến tại các nền kinh tế lớn lại phân hóa rõ rệt. Tại Pháp, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục suy giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 6, do nhu cầu yếu và áp lực lạm phát vẫn cao. Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global tăng lên 46,8 từ mức 44,3 của tháng 5, nhưng vẫn dưới ngưỡng 50 - cho thấy sự suy giảm. Tại Đức, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục suy giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6, nhưng mức giảm đã chậm lại. Chỉ số PMI dịch vụ tăng lên 48,6 từ 48,1, cao hơn ước tính ban đầu 46,8.

Trước đó, Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 1/7 công bố số liệu cho thấy lạm phát tại Eurozone đã chậm lại trong tháng 6 sau giai đoạn tăng đột biến do cuộc chiến tại Iran đẩy giá năng lượng lên cao. Diễn biến này làm tăng khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.

Eurostat cho biết chỉ số giá tiêu dùng tại Eurozone đã tăng 2,8% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm đáng kể so với mức 3,2% ghi nhận trong tháng 5. Giá nhiên liệu hạ nhiệt sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran là nguyên nhân chính giúp chỉ số lạm phát tổng thể lùi dần về mức mục tiêu 2% của ECB.

Giá năng lượng tại Eurozone đã tăng 8,7% trong tháng 6, giảm so với mức tăng 10,8% trong tháng 5. Tốc độ tăng giá của nhóm hàng thực phẩm và dịch vụ cũng lần lượt chậm lại 0,3 điểm phần trăm xuống còn 1,6% và 3,2%, trong khi lạm phát nhóm hàng công nghiệp được duy trì ổn định ở mức 0,9%.

Về địa chính trị, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ tạm thời bị đình trệ để phía Iran tổ chức quốc tang cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, dự kiến kết thúc vào ngày 9/7./.

Chỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới trong khi đồng USD giảm mạnh Tại phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, đóng cửa ở mức 52.900,07 điểm, thiết lập mức kỷ lục mới, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm phiên thứ hai liên tiếp, còn chỉ số S&P 500 đi ngang.