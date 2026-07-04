Chỉ số DAX lập kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp nhờ kỳ vọng cải cách kinh tế tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chỉ số chứng khoán chủ chốt DAX của Đức ngày 3/7 đã lập mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ hai liên tiếp, khi giới đầu tư kỳ vọng gói cải cách về tăng trưởng và việc làm do Thủ tướng Friedrich Merz công bố sẽ tạo thêm động lực cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trong phiên giao dịch ngày 3/7, DAX có lúc tăng lên 25.826 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi đóng cửa ở 25.779 điểm, tăng 0,8%.

Diễn biến này phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý thị trường sau khi chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz ngày 2/7 công bố gói cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Giới đầu tư kỳ vọng các biện pháp mới sẽ góp phần đẩy nhanh đà phục hồi của kinh tế Đức và cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp.

Chiến lược gia cổ phiếu Frank Klumpp tại Ngân hàng Bang Baden-Württemberg (LBBW) nhận định sự đồng thuận chính trị đang giúp cải thiện hình ảnh của Đức trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Ông cho rằng dù Đức có thể gặp nhiều khó khăn, các tín hiệu về khả năng phối hợp và tìm kiếm đồng thuận trong chính trị vẫn đang được thị trường đón nhận tích cực.

Đồng phụ trách mảng cổ phiếu châu Âu của công ty quản lý quỹ DWS, ông Philipp Schweneke, cũng đánh giá các cải cách mới sẽ giúp nâng cao nhận thức của nhà đầu tư về triển vọng thị trường cổ phiếu Đức.

Bên cạnh yếu tố chính trị, việc giá dầu giảm trong những tuần gần đây do hy vọng cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran hạ nhiệt cũng tạo lực đỡ cho thị trường. Giá năng lượng giảm đặc biệt có lợi đối với các doanh nghiệp Đức sử dụng nhiều năng lượng, vốn chịu tác động đáng kể trong giai đoạn thị trường lao dốc sau khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát.

Từ đầu năm đến nay, DAX đã tăng trở lại gần 5%, song diễn biến trong năm 2026 vẫn biến động mạnh. Sau khi lập kỷ lục 25.508 điểm vào giữa tháng 1, chỉ số này có thời điểm giảm 14%, xuống dưới ngưỡng 21.900 điểm vào tháng 3, trước khi phục hồi tới 18% kể từ mức đáy. Tuy vậy, DAX vẫn tăng chậm hơn chỉ số S&P 500 của Mỹ, vốn tăng khoảng 9% kể từ đầu năm.

Theo chuyên gia phân tích thị trường trưởng Jochen Stanzl của Consorsbank thuộc Tập đoàn BNP Paribas, một nguyên nhân khiến DAX tụt hậu là đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Tuy nhiên, hoạt động chốt lời đối với các cổ phiếu công nghệ và AI hiện đang tạo ra sự dịch chuyển dòng vốn sang các nhóm cổ phiếu trước đó có diễn biến kém tích cực hơn.

Ông Stanzl nhận định nhiều nhà đầu tư dường như không còn yên tâm trước mức định giá cao của cổ phiếu công nghệ, nên đang tìm kiếm cơ hội tại những cổ phiếu có tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tương quan cơ hội-rủi ro hấp dẫn hơn. Xu hướng luân chuyển dòng vốn giữa các nhóm ngành này được cho là có lợi cho thị trường Đức.

Ông Robert Greil, chiến lược gia đầu tư trưởng của Merck Finck, cho rằng bối cảnh hiện nay cho phép nhà đầu tư kỳ vọng vào một đợt tăng giá trong mùa Hè.

Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc vào việc tình hình tại Iran tiếp tục được kiểm soát, cũng như việc các ngân hàng trung ương không làm suy yếu tâm lý thị trường bằng các quyết định tăng lãi suất trong những cuộc họp vào cuối tháng./.

Kinh tế Đức đối mặt nguy cơ suy thoái do cú sốc năng lượng Chuyên gia kinh tế trưởng của DIW nhận định cú sốc năng lượng hiện nay đang kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế, dù mức độ không nghiêm trọng như giai đoạn khủng hoảng năng lượng 2022-2023.