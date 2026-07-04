Chứng khoán Mỹ khởi sắc khi kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất gia tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần giao dịch rút ngắn trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bằng những diễn biến trái chiều.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần giao dịch, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng điểm ấn tượng nhờ dữ liệu việc làm hạ nhiệt đáng kể, giúp giải tỏa bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1% xuống 7.478,66 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,8% còn 25.832,67 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones vươn lên mức cao kỷ lục mới khi tăng 1,1% và đóng cửa tại 52.899,24 điểm. Thị trường đóng cửa phiên 3/7 để nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Dù thời gian giao dịch bị rút ngắn, tính chung cả tuần S&P 500 vẫn tăng 1,7%, Nasdaq và Dow Jones lần lượt tiến 2,1% và 2%. Đà tăng này nối tiếp một nửa đầu năm 2026 bùng nổ của thị trường chứng khoán Mỹ khi S&P 500 ghi nhận mức tăng 9,6%, Nasdaq tiến hơn 12%, còn Dow Jones ghi nhận nửa đầu năm tốt nhất kể từ năm 2021 với mức tăng 8,9%.

Những động lực chính cho thị trường

Thị trường lao động Mỹ trong tuần qua đã gửi đi những thông điệp quan trọng định hình kỳ vọng lãi suất. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/7 cho thấy nền kinh tế nước này chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 114.000 của giới chuyên gia và giảm mạnh so với mức 129.000 việc làm của tháng Năm. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu vẫn giảm nhẹ xuống 4,2% sau khi đi ngang ở mức 4,3% trong ba tháng trước đó.

Các dữ liệu này, kết hợp với sự hạ nhiệt đáng kể của giá dầu sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời đã giúp giải tỏa bớt áp lực lạm phát cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương diễn ra ở Sintra (Bồ Đào Nha) vào ngày 1/7, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết rủi ro lạm phát đã suy giảm đáng kể và Fed sẽ không còn đưa ra các định hướng chính sách như trước đây.

Những diễn biến trên minh chứng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hạ nhiệt một cách có kiểm soát, khiến giới giao dịch nhanh chóng hạ đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Ông Dan Coatsworth, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại AJ Bell, nhận định việc giá dầu giảm trong những tuần gần đây cùng dữ liệu việc làm yếu đang củng cố niềm tin rằng lãi suất sẽ không cần phải điều chỉnh tăng thêm nữa.

Song song với những chuyển dịch vĩ mô, Phố Wall cũng chứng kiến sự xoay vòng rõ rệt của dòng tiền đầu tư công nghệ. Mặc dù các chỉ số chính tăng điểm cả tuần, nhóm cổ phiếu bán dẫn lại trải qua những phiên giao dịch đầy áp lực dưới sức ép chốt lời lớn và gây sức ép trực tiếp lên chỉ số Nasdaq.

Tuy nhiên, sự chao đảo này phần nào được bù đắp bởi đợt dịch chuyển dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu công nghệ lớn khác, đặc biệt là sự bứt phá của Meta Platforms.

Cổ phiếu của công ty mẹ Facebook đã tăng hơn 8% trong phiên ngày 1/7 sau thông tin chuẩn bị ra mắt mảng kinh doanh hạ tầng đám mây để bán năng lực tính toán AI dư thừa cho bên ngoài. Bước đi này bước đầu giải tỏa nỗi lo ngại lâu nay của giới đầu tư về chi phí vốn khổng lồ mà Meta đã đổ vào các trung tâm dữ liệu mà chưa chứng minh được dòng tiền thu về rõ rệt.

Triển vọng tuần tới

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường dự kiến sẽ bước vào một giai đoạn yên ắng hơn. Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tạm thời bị đình hoãn để Tehran thực hiện các nghi lễ quốc tang cho cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến kéo dài từ ngày 4-9/7. Các nhà đầu tư kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ sớm được nối lại sau giai đoạn này do cả hai bên đều báo cáo những tiến triển tích cực trước đó.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng sẽ hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát tháng 6/2026 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhằm tìm kiếm manh mối về xu hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Giá năng lượng tại Eurozone đã tăng 8,7% trong tháng 6/2026, giảm so với mức tăng 10,8% trong tháng 5. Tốc độ tăng giá của nhóm hàng thực phẩm và dịch vụ cũng lần lượt chậm lại 0,3 điểm phần trăm xuống còn 1,6% và 3,2%, trong khi lạm phát nhóm hàng công nghiệp được duy trì ổn định ở mức 0,9%.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng Sáu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, cũng sẽ được công bố vào tuần tới.

Mặc dù các biên bản này có thể mang giọng điệu cứng rắn do hơn một nửa số quan chức Fed từng bày tỏ ý định tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, giới phân tích cho rằng thị trường có thể sẽ ít phản ứng hơn thường lệ do các rủi ro lạm phát và xung đột địa chính trị tại Trung Đông đang hạ nhiệt nhanh chóng./.

Chỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới trong khi đồng USD giảm mạnh Tại phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, đóng cửa ở mức 52.900,07 điểm, thiết lập mức kỷ lục mới, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm phiên thứ hai liên tiếp, còn chỉ số S&P 500 đi ngang.