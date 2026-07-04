Sản lượng dầu thô của OPEC tăng mạnh trong tháng 6

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, sản lượng dầu thô của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tăng mạnh trong tháng 6/2026, khi các thành viên vùng Vịnh khôi phục xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong bối cảnh Mỹ và Iran thực thi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Sản lượng của OPEC tăng 2,34 triệu thùng, lên 18,75 triệu thùng/ngày trong tháng trước, với sự gia tăng chủ yếu đến từ Kuwait, Saudi Arabia và Iran.

Sản lượng của Kuwait tăng 870.000 thùng, mức tăng mạnh nhất trong số 11 thành viên OPEC, lên 1,36 triệu thùng/ngày. Sản lượng của nước này đã bị cắt giảm 80% do xung đột và vẫn còn thấp hơn đáng kể so với mức thông thường.

Saudi Arabia có mức tăng lớn thứ hai, với 550.000 thùng, lên 7,2 triệu thùng/ngày. Với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện cho phép các tàu đi qua eo biển Hormuz, số liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy khối lượng xuất khẩu của nước này đã đạt 90% mức thông thường.

Tiếp theo là Iran, với mức 510.000 thùng, lên 2,85 triệu thùng/ngày.

Các số liệu của công ty phân tích hàng hóa Kpler cho thấy xuất khẩu dầu mỏ từ các quốc gia vùng Vịnh là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, ⁠Iraq và Iran trong tháng 6/2026 tăng hơn 3 triệu thùng so với tháng 5/2026, vượt 10 triệu thùng/ngày nhờ sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong việc duy trì dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, mặc dù vẫn thấp hơn 40% so với mức trước xung đột.

UAE đã dẫn đầu sự phục hồi, cho phép hàng triệu thùng dầu thô bị mắc kẹt ở vùng Vịnh tiếp cận thị trường quốc tế, giúp các nhà sản xuất tăng sản lượng và giảm giá dầu xuống mức trước xung đột.

Kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời vào ngày 17/6 về việc chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, chỉ còn khoảng 23 triệu thùng dầu bị mắc kẹt tại tuyến đường thủy này.

Mặc dù đã phục hồi, sản lượng của OPEC trong tháng 6/2026 vẫn giảm 7,3 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 28%, so với mức của tháng 2/2026, thời điểm trước khi nổ ra xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, sau khi điều chỉnh theo việc UAE rút khỏi tổ chức này vào tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, sự gia tăng nguồn cung diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ chủ chốt, vẫn ở mức thấp, đang tạo ra sự dư thừa ở một số phân khúc thị trường, xóa bỏ đà tăng giá dầu trong thời gian diễn ra xung đột và đặt ra câu hỏi liệu các quốc gia OPEC có cần phải cạnh tranh giành khách hàng hay không.

Các 7 thành viên chủ chốt của nhóm OPEC và những nước sản xuất dầu liên minh như Nga dự kiến sẽ hội nghị trực tuyến hàng tháng vào ngày 5/7 để thảo luận về hạn ngạch sản lượng cho tháng tới./.

UAE lập kỷ lục xuất khẩu dầu thô sau khi chính thức rời khỏi OPEC UAE chính thức chấm dứt gần 60 năm là thành viên OPEC từ ngày 1/5/2026, qua đó không còn chịu ràng buộc bởi cơ chế hạn ngạch sản lượng của tổ chức này.

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