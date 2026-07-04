Chấm điểm giải ngân đầu tư công để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Trả lời tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Bộ đang xây dựng hướng dẫn triển khai Quyết định 1129 về chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả chấm điểm sẽ là căn cứ đánh giá trách nhiệm, thi đua, khen thưởng và góp phần thúc đẩy giải ngân.

Kết quả chấm điểm gắn với đánh giá trách nhiệm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thông tin, để triển khai chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu các giải pháp lượng hóa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129 ngày 24/6/2026 quy định các nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận cơ bản trong việc chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Thứ trưởng, đây là nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, hết sức quan tâm, coi là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quyết định 1129 quy định các nguyên tắc và phương pháp tính điểm đối với các bộ, ngành, địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công. Việc chấm điểm được thực hiện trên cơ sở kế hoạch vốn hoặc kế hoạch giải ngân đã đăng ký; đồng thời loại trừ các nguồn vốn không thuộc trách nhiệm giải ngân của đơn vị và áp dụng các thước đo theo tháng, quý và năm.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, kết quả chấm điểm theo tháng và quý có ý nghĩa nhắc nhở, đôn đốc, thậm chí cảnh báo đối với những đơn vị có kết quả giải ngân thấp. Trong khi đó, kết quả chấm điểm cả năm là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng công việc của lãnh đạo, tập thể các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công.

Đây cũng là cơ sở phục vụ công tác thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm theo đúng tinh thần nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác điều hành đầu tư công.

Thứ trưởng cho biết Quyết định 1129 không chỉ cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị mà còn là giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, yêu cầu lãnh đạo các cấp quan tâm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Dự án cầu Hồng Hà đang được các nhà thầu với 30 mũi thi công. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo Bộ Tài chính, qua tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn nhiều điểm nghẽn như giải phóng mặt bằng, quy định pháp luật, giá nguyên vật liệu, trình tự thủ tục. Tuy nhiên, Chính phủ xác định một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cần tạo bước đột phá trong thời gian tới.

“Chúng tôi rất kỳ vọng với phương pháp chấm điểm này sẽ tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Tháng Bảy sẽ chạy thử hệ thống chấm điểm

Về kế hoạch triển khai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết trong tháng Bảy, Bộ Tài chính sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết phương pháp tính điểm để các bộ, ngành, địa phương cập nhật số liệu và thực hiện chấm điểm.

Việc chấm điểm sẽ được thực hiện trên hệ thống điện tử và cơ sở dữ liệu, do đó cần có thời gian chạy thử. Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ có kết quả chạy thử đầu tiên ngay trong tháng Bảy.

Cũng theo Thứ trưởng, đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính làm việc này, trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ phải đặt nhiệm vụ là tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hơn nữa phương pháp tính điểm để đảm bảo mục tiêu ngày càng chính xác, khách quan, minh bạch, trở thành một căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong lĩnh vực đầu tư công, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước nói chung của cả hệ thống chính trị.

“Trên tinh thần như vậy, chúng tôi cũng có kế hoạch thông báo các kết quả chấm điểm sau khi báo cáo với Thủ tướng để các cơ quan báo chí có thể đồng hành trong việc theo dõi cũng như góp phần đôn đốc các địa phương vẫn còn có điểm nghẽn, khó khăn hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin./.

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