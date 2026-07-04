Các địa phương ven biển Quảng Ninh triển khai phương án "4 tại chỗ" chống bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ."

Với tinh thần không chủ quan, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thành công tác phòng, chống bão trước khi bão đổ bộ.

Điển hình, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa 3.147 hành khách từ đảo Cô Tô về đất liền an toàn, đồng thời triển khai các phương án bảo vệ cho hơn 2.000 du khách còn lưu trú trên đảo.

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, bảo vệ vùng nuôi thủy sản

Tại các địa phương ven biển, công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền và các phương tiện thủy di chuyển về nơi neo đậu an toàn được thực hiện với tinh thần khẩn trương.

Tính đến sáng 4/7, xã Quảng Hà đã hoàn thành việc thông báo, hướng dẫn toàn bộ 211 tàu cùng 393 bè, mảng vào khu neo đậu tránh trú, đồng thời tạm dừng cấp phép tàu ra khơi.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà cho biết: Địa phương đã hoàn thành việc đưa toàn bộ tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ". Xã duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến của bão để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại xã Đầm Hà, đến 11 giờ 30 phút ngày 4/7, toàn bộ 153 tàu cá và 40 phương tiện phục vụ nuôi trồng thủy sản đã hoàn thành di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Chính quyền địa phương cũng ban hành thông báo tạm ngừng cấp phép tàu rời bến; tổ chức vận động, hỗ trợ chằng chống lồng bè cho 399 hộ nuôi trồng thủy sản.

Tại xã đảo Vĩnh Thực, đến 9 giờ 30 phút ngày 4/7, đã có 502 phương tiện tàu thuyền, bè mảng của ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. Cùng với đó, 102 phương tiện thủy nội địa chở hàng tại cảng Vạn Gia đã kịp thời di chuyển về khu vực sông Ka Long và 38 xuồng chở khách được đưa vào khu vực vụng Cái Vĩnh để tránh trú.

Các tổ công tác của xã đảo Vĩnh Thực thường xuyên bám sát địa bàn, tuần tra liên tục tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, bến bãi và các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố. Qua ghi nhận, hệ thống đê biển dài 3,3km cùng các cống dưới đê của xã vẫn bảo đảm an toàn.

Tại huyện đảo Cô Tô, từ sáng 4/7, dù thời tiết mới bắt đầu chuyển nhiều mây và có mưa từng lúc, lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt tình hình, hướng dẫn toàn bộ 452 tàu thuyền cùng 33 nhà bè vào nơi tránh bão an toàn.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô (thứ 2 bên phải) thăm hỏi, động viên du khách lưu trú trên đảo Cô Tô. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ động rà soát, sẵn sàng di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm

Song song với việc kêu gọi tàu thuyền, các địa phương ven biển Quảng Ninh đã hoàn tất phương án rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết để sẵn sàng di dời người dân khỏi các ngôi nhà thiếu kiên cố và khu vực nguy hiểm.

Xã Quảng Hà đã hoàn thành rà soát 91 ngôi nhà xung yếu với 275 nhân khẩu, sẵn sàng kích hoạt phương án sơ tán khi có lệnh. Xã Đầm Hà cũng xây dựng kịch bản chi tiết để di dời 67 nhà (69 hộ với 208 nhân khẩu) thuộc diện nhà thiếu kiên cố đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học.

Đồng thời, địa phương sẵn sàng phương án di chuyển 8 hộ dân với 29 nhân khẩu tại các tuyến đê thôn Tân Bình, Bình Nguyên, Bình Hải... nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt nếu xảy ra sự cố hồ chứa nước Đầm Hà Động.

Thông tin về công tác ứng phó tại địa bàn, ông Trần Ngọc Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Vĩnh Thực nhấn mạnh: Quan điểm của xã là tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão.

Xã đã yêu cầu các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, kiểm tra từng khu vực xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán các hộ dân ở nhà xung yếu khi có tình huống phát sinh. Đến nay, xã Vĩnh Thực đã hoàn tất phương án di dời đối với 50 hộ dân ở nhà xung yếu với 122 nhân khẩu.

Đặc biệt, tại khu du lịch trọng điểm Cô Tô, chính quyền địa phương đã phối hợp bố trí 18 chuyến tàu đưa kịp thời 3.147 hành khách về đất liền an toàn trước giờ cấm biển từ chiều 3/7.

Đối với hơn 2.000 du khách còn lưu trú lại trên đảo, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn toàn diện và khuyến cáo du khách hạn chế ra ngoài khi bão đổ bộ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở tại Quảng Ninh đã vào cuộc ứng phó với bão số 1 một cách đồng bộ. Các lực lượng chức năng, tổ công tác thường trực tại các thôn, khu phố đều duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ, bám sát địa bàn, sẵn sàng phương tiện và vật tư để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 14 giờ ngày 4/7, bão số 1 tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Quảng Ninh. Hoàn lưu bão đã gây gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9 tại nhiều địa phương ven biển; tâm bão nằm ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 100km về phía Nam./.

Bão số 1 tiếp tục đổi hướng về phía Nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.